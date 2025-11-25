11月韓國話題彩妝一次看！SOMI情緒腮紅、GD愛貓聯名彩妝通通有
rom&nd × ZO&FRIENDS
GD 愛貓宇宙太可愛，這波聯名真的讓荷包大失血！由 GD 權志龍親自打造的原創角色宇宙「ZO&FRIENDS」，集合了外冷內暖的雲朵貓 Zoa、愛講話卻萌得讓人無法拒絕的雛菊 A&NE，以及從 Zoa 雲朵腳印中誕生、調皮又繽紛的色彩精靈 Aki 與 Zaki。
憑著獨特世界觀與高度辨識度，ZO&FRIENDS 迅速風靡全球，相關周邊更是每次推出都被秒搶！牠們和韓國人氣彩妝品牌 rom&nd 合作推出聯名系列，台灣終於也能同步入手。
rom&nd × ZO&FRIENDS 果汁唇釉2.0
升級後的果汁唇釉主打低飽和的果汁色，整體呈現更柔和、更日常的染唇感，薄擦像自然氣色，厚擦則是微亮的果凍光！新版的光澤膜更均勻，能讓雙唇在燈光下呈現更乾淨的水潤亮度。
rom&nd × ZO&FRIENDS 天使光糖漿唇蜜
天使光糖漿唇蜜系列以牛奶濾鏡般的亮澤為主軸，上唇就像覆蓋一層柔霧奶油光，立體度明顯又不黏膩，質地一抹即融，光澤乾淨透明，能柔化唇紋、放大唇部亮度，就算單擦也很有存在感。
rom&nd × ZO&FRIENDS 果凍唇膏
延續 ZOA 腳印的雙色內芯設計，真的超級可愛！質地觸唇即化，薄擦是透明果凍感，厚擦則會形成閃閃發亮的濕潤水膜，如果你喜歡水光、自然氛圍的唇妝這支一定要收！
rom&nd × ZO&FRIENDS 迷霧軟糖唇釉
霧面系列呈現打發過的奶霜柔霧質地，絲滑好推、服貼度高，可以自然柔化唇紋，不乾、不結塊。薄擦輕盈溫柔，厚擦則帶霧面氛圍感，是霧面控也能安心使用的舒適款。
rom&nd × ZO&FRIENDS 果凍打亮霜
兩款不同色溫與亮度的高光收進同一盤，果凍質地的柔彈服貼，可以將光澤細緻的融在肌膚上，不顯毛孔、也不會有粗亮片的突兀感。混色後還能創造更立體的透明濾鏡光。
rom&nd × ZO&FRIENDS 果汁腮紅球
果汁腮紅球以低飽和自然紅暈為主調，加入一層清透水光，讓臉頰呈現像天生紅潤的柔亮果汁感！上妝不會破壞到底妝、好暈開、持色乾淨，是打造玻璃肌腮紅的必備品項。
rom&nd × ZO&FRIENDS 勝過眼皮10色眼影盤
十色眼影盤有柔霧奶色、乾燥玫瑰、大地色，一盤就能夠完成乾淨打底、柔和深邃、細膩亮片的多層次眼妝！粉質細膩不飛粉，珠光乾淨也不顯顆粒。
rom&nd × ZO&FRIENDS 勝過眼皮眼影迷你盤
4色迷你眼影盤很適合作為外出補色盤，#Z01 以鮮豔糖果色與柔霧棕組成，就像是雲朵樂園一樣明亮可愛；#Z02 則是以薄荷綠與自然大地色混搭，可以打造更清新乾淨的眼妝。
rom&nd × ZO&FRIENDS 柔焦氣墊
氣墊可以打造陶瓷柔焦肌，上臉後能撫平粗糙、呈現細嫩無瑕的柔霧底妝。輕薄服貼、不斑駁，而且時間越久妝感越自然，還帶有韓妞最愛的乾淨奶霧光！
GLYF Hue Spread Stick 情緒腮紅
從《PRODUCE 101》一路走到 Solo 女歌手的全能型偶像全昭彌 SOMI，不只唱跳表現亮眼，她對美妝的敏銳度也超高、私下就是個超級美妝控！甚至還親手打造出個人品牌 GLYF，把她對色彩、質地、妝感的想法全部做成產品，只要她推出新品，韓網幾乎都會被洗版，討論度完全不輸大品牌！
GLYF 創立後一直深受韓妞們的喜愛，從痘痘貼到唇蜜都曾掀起討論熱潮，這次又推出話題新品 Hue Spread Stick 情緒腮紅！搭配「情緒藏不住、臉頰會說話」這個超可愛的概念，SOMI 本人還拍攝了廣告照演繹這五種情緒作為產品概念，也讓這次的新品一上架就衝上韓網熱搜。
GLYF 這次把五種真實情緒濃縮成五個色號，從害羞、悸動到渴望，每款都能在臉上化成霧中帶緞光的精緻紅暈。質地柔軟好推、不結塊也不吃粉，上臉還能自然柔化膚況，不管當腮紅、眼影、甚至打亮都沒問題，是打造同色系韓系氛圍妝的超萬用小工具！編輯把這五個色號都整理好了，一起來看看！
韓星第一人推個人彩妝品牌！Somi昭彌GLYF將上市，四色打亮盤太漂亮
GLYF 情緒腮紅 #01 COYCOY
薄薄的草莓粉像被喜歡的人突然叫住的瞬間，那一點害羞的小紅暈，軟萌又減齡。
GLYF 情緒腮紅 #02 LUST
溫柔卻有點藏不住心事的粉嫩玫瑰色，像差一步就要說出口的告白。
GLYF 情緒腮紅 #03 TEARING
暈開像微微含淚的紫粉光，清冷、楚楚、很有故事感，也能拿來做鼻頭澎潤。
GLYF 情緒腮紅 #04 OUCH
成熟沈靜又很有深度的橘棕色非常百搭，編輯覺得是秋冬妝容最不容易出錯的那款深橘棕。
GLYF 情緒腮紅 #05 CHILL
明亮的水紅色就像蘋果果汁一樣，這種悸動的心情，就像是藏不住的快樂與心動一擦就溢出來，黃肌也能立刻提亮氣色。
高市早苗同款！APEC伴手禮是由Olive Young精選的K-Beauty禮盒，開箱17款保養、彩妝、香氛
2025聖誕限定彩妝 DIOR、CHANEL、YSL、NARS、MAC、TOM FORD…交換禮物靈感推薦一次看！
太妍愛用彩妝品公開！底妝到頰彩類Olive Young必買彩妝都在這
2025秋冬必收精品限量彩妝：香奈兒珠寶鈕扣四色眼影、愛馬仕限量珍藏版、迪奧Miss Dior塗鴉限量彩妝
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
● Pat McGrath × Louis Vuitton：揭開 LV 首個彩妝系列的誕生故事
