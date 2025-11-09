11月颱來襲 龜山島封島５天

頭城外海龜山島自九日起十三日止，封島五天；太平山遊樂區自十日下午二時起預警性休園。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

鳳凰颱風來襲，太平山遊樂區十日下午二時起預警性休園，龜山島九至十三日封島五天。宜蘭縣頭城鎮烏石港賞鯨船業者十日起停航，實際復航將配合龜山島開放登島日期。

林保署宜蘭分署表示，考量太平山遊樂區內宜專一線道路七公里處（前崩塌路段）路基安全，且聯外道路台七線、台七甲線、宜五十一線等有封閉、中斷之虞，園區含鳩之澤溫泉區十日下午二時起預警性休園；區內鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為當天上午十一時三十分，原太平山俱樂部最後導覽場次為中午十二時五十分。

鳳凰颱風來勢洶洶，宜蘭沿海已出現巨浪滔天。（記者林坤瑋攝）

宜蘭分署所轄十條社區型自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道暫停開放。羅東林業文化園區正常開園，若縣府公告停班課同步休園。

東北角管理處表示，龜山島周邊海域受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，九至十三日封島五天。各場域實際恢復開園、開放日期將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備滾動式調整。