11月颱來襲 龜山島封島５天
記者林坤瑋∕宜蘭報導
鳳凰颱風來襲，太平山遊樂區十日下午二時起預警性休園，龜山島九至十三日封島五天。宜蘭縣頭城鎮烏石港賞鯨船業者十日起停航，實際復航將配合龜山島開放登島日期。
林保署宜蘭分署表示，考量太平山遊樂區內宜專一線道路七公里處（前崩塌路段）路基安全，且聯外道路台七線、台七甲線、宜五十一線等有封閉、中斷之虞，園區含鳩之澤溫泉區十日下午二時起預警性休園；區內鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為當天上午十一時三十分，原太平山俱樂部最後導覽場次為中午十二時五十分。
宜蘭分署所轄十條社區型自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道暫停開放。羅東林業文化園區正常開園，若縣府公告停班課同步休園。
東北角管理處表示，龜山島周邊海域受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，九至十三日封島五天。各場域實際恢復開園、開放日期將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備滾動式調整。
其他人也在看
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 10 小時前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 1 天前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
千萬刷手現身！ITF國際旅展首日 狂買3千張住宿券
全台最大規模的「ITF台北國際旅展」今天（11/7）至11月10日登場，台灣觀光協會表示，首日入場達6.3萬人次，較去年成長8.87％，買氣搶搶滾，其中老爺酒店集團更出現「千萬刷手」，一次買了3000張住宿券。太報 ・ 1 天前
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
2025年農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 1 天前
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 20 小時前
台北旅展買氣旺！「千萬刷手」一口氣囤3000張住宿券 人潮、業績皆成長
台北、高雄圓山大飯店今年以「五感體驗・慢旅共遊」為主題，推出多款餐宿優惠，最低下殺2.5折，首日業績突破1,021萬元，現場更出現4位「百萬刷手」，氣氛熱烈。圓山大飯店總經理方遠懷表示，感謝旅客熱情支持，未來將持續以創新行銷與多元體驗，帶來更多驚喜與感動，展現圓山...CTWANT ・ 1 天前
友邦深度遊 外長邀國人體驗瓜貝史三國魅力
[NOWnews今日新聞]2025年台北國際旅展（ITF）昨（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
關西賞楓3萬有找、首爾滑雪1.35萬起 ITF旅展旅行社破盤價搶客
2025ITF台北國際旅展昨（8）日人潮爆滿，民眾熱情搶購年末與明年九個連假的各式旅遊商品。大會舞台與各單位舞台活動輪番登場，今（9）日中華航空邀請理想混蛋帶來精采演出，吸引滿滿粉絲到場支持，下午還有MAMAMOO+與幻藍小熊登場。隨著展期進入最後兩日，各參展單位火力全開，祭出年度最優惠價格，讓民眾買得盡興、買得超值。中時財經即時 ・ 7 小時前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 1 天前
普發萬元住福容 優惠超嗨
政府普發一萬元現金引爆旅宿買氣，福容大飯店連鎖搶攻紅包商機，自11月起推出「萬元住房」優惠專案，主打「三天兩夜」「住一晚送一晚」等高CP值行程，泡湯、美食、樂園通通包辦，滿足年末國旅需求。福容大飯店「萬元住房」優惠專案全面搭配政府普發政策，以最親民價格帶動國旅熱潮，輕鬆享受萬元旅行新體驗。工商時報 ・ 1 天前
北區觀光圈6款套票新登場
由交通部觀光署指導的北區觀光圈，串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場！為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過三千元，即送知名旅行登機箱一只，限量二十組，送完為止。此外，於七日登場的ITF台北國際旅展，也推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，北區觀光圈今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過三千元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機 ...台灣新生報 ・ 1 天前
卦山大縱走 千人挑戰大嶺巷步道
今年「卦山大縱走彰化兜兜圈」活動從九月一日起至十一月三十日止，為期將近三個月，精選八條登山步道，十一月八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。王縣長表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。王縣長表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化8條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，還有遠從日本的國外朋友一同來健行 ...台灣新生報 ・ 1 天前
外交部攜手業者推「邦交國旅遊套裝」 吸引高端客群
想到台灣的邦交國旅遊嗎？為了推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部在台北國際旅展和旅行業者合作推出「邦交國旅遊」套裝行程，團費大多十萬元起跳，業者表示近期行程詢問度有增加，大多是55歲...華視 ・ 1 天前
千萬刷手掃購3,000張住宿券！台北國際旅展首日突破6萬人週末明星網紅登場
台灣虎航,國泰航空,星宇航空,台北國際旅展,餐券,住宿券,F.F.O,ARKis,SEVENTOEIGHT,YouTuber金魚腦,欸你這週要幹嘛 2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。明（8）日將迎來週末首日，男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及欸你這週要幹嘛等明星網紅將現身旅展，盼可持續衝高買氣及人氣。景點+ ・ 1 天前
〈中華旅遊〉雙鐵慢旅宜花東 奢華雙湯雙五星
記者林怡孜∕台南報導 冬季正是泡湯與慢旅的最佳季節，中華旅行社推出「雙鐵雙湯雙享受宜…中華日報 ・ 1 天前
2025 ITF台北國際旅展登場 觀光署「國家風景區旅遊亮點館」打造多元旅遊展示平台
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館一館4樓盛大登互傳媒 ・ 1 天前