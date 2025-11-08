11月首週台股週線收黑！中止連6紅氣勢
[NOWnews今日新聞] 受美股下跌拖累，本週台股加權指數終場回檔248.04點，收在27651.41點，失守28000點大關且跌破月線；本週台股週線中止連6紅，不過，法人認為，即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但反倒是長線投資人擇機布局的機會點。
本週台股全週下挫581.94點，週線跌幅-2.06%，平均日均量5605.83億元。三大法人本週僅有投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元，外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192.0億元，三大法人合計賣超1297.78億元。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。
廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。
從台灣經濟數據來看也可看出此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第三季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。
針對近期股價表現亮眼的記憶體，他分析，受益於國際大廠減少DDR4產品生產、或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。
展望後市，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。
至於台股至年底前的布局，隨指數來到高檔，廖炳焜建議，宜聚焦中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工龍頭廠2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電終場下跌5元、台股終場跌248點 「這些族群」逆勢走強
台股今反彈28000點得而復失 專家指仍個股「表演」點名2族群有戲
傳奇改寫？信驊將挑戰大立光6075元歷史高牆 盤點台股歷代股王
其他人也在看
《台北股市》台股下周挑戰站回月線
【時報-台北電】受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。 台股11月開局陷入震盪，屢屢陷入漲多修正，7日受大型權值股領跌、台積電連三日壓抑在月線之下衝擊，收在相對低點27,651點，失守月線27,717點，並拖累周線翻黑下跌581點或2.06％，連十漲畫下句點。 台股7日失守月線，為9月4日以來首度跌破月線大關，引爆台股月線保衛戰。第一金投顧董事長黃詣庭表示，就技術面觀察，台股10日線28,047點、月線27,717點將是需力拚站回的兩大關卡，這兩大均線在4月股災後重新站回以來均不曾實質跌破，故後市能否持續守穩將是關鍵。尤其月線為大盤中期多頭指標，若守穩不破，則台股可望再戰28,500點以上歷史新高，反之則可能陷入弱勢整理。 華南投顧董事長呂仁傑分析，台股下周挑戰站回月線有兩大關鍵，首先，美國政府停擺已對資本市場造成影響，若下周相關問題時報資訊 ・ 12 小時前
台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％
在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市...聯合新聞網 ・ 10 小時前
普發一萬想投入ETF 這兩檔ETF意外獲青睞
[NOWnews今日新聞]普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」，也有民眾想要利用「購買ETF」放大一萬元，近期有網友在社群平台提問，到底該怎麼買比較划算？對此，有專家建議，不妨將這筆資金善...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台積電運動會｜黃仁勳再讚台積電晶圓供應穩定 談美中強調與各國科技合作
【記者呂承哲/新竹報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日現身台積電（2330）年度運動會，他在接受媒體聯訪時，這是一個「非常特別的日子」，因為這不僅是台積電的家庭日，也是象徵雙方關係緊密的時刻。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
首度出席台積電運動會 黃仁勳：輝達不能沒有台積電
台積電今（8）日舉行年度運動會，並首度邀請輝達執行長黃仁勳出席。黃仁勳表示，很高興參加台積電運動會，他也愛台積電；並強調要謝謝台積電，輝達不能沒有台積電，雙方建立了2間很棒的公司。中天新聞網 ・ 10 小時前
黃仁勳為何打臉「馬斯克晶圓廠夢」？曝1原因追台積電難如登天
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前丟出震撼彈，表示公司可能自行建造一座月產能高達100萬片晶圓的超大晶圓廠，並打算與英特爾合作。此消息一出，引發科技界熱議。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）坦言，製造先進晶片極為困難，即使像馬斯克這樣聰明的人，自建晶圓廠也「幾乎不可能」達到台積電的水準。中時財經即時 ・ 10 小時前
我愛台積電！黃仁勳現身運動會罕見中文致詞 感性表示「沒台積電就沒輝達」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）運動會今（8）日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也共襄盛舉。在致詞中他罕見地使用中文和台語，並感性表示...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家:身體有點不舒服
財經中心／綜合報導台積電一年一度的運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，外界本來期待，看見到AI教父與台灣半導體教父張忠謀再次同框，但張忠謀卻臨時缺席，董事長魏哲家也在台上說到，今天有一點小遺憾，因為大家長、創辦人張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起參加運動會。民視財經網 ・ 9 小時前
張忠謀身體欠安運動會缺席 黃仁勳：會聯絡
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（8）日在台積電運動會後，由董事長魏哲家陪同他接受媒體訪問，並送他離開前往桃園機場，而台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，黃仁勳表示，會先和他聯...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元
台股昨（7）日籠罩在AI估值過高、川普關稅敗訴風險、聯準會12月降息不確定的三道陰影，外資大賣353.5億元，加權指數開...聯合新聞網 ・ 6 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。民視財經網 ・ 9 小時前
過度依賴AI 恐喪失獨立思考能力
[NOWnews今日新聞]在清華大學實驗室中，資訊工程系教授胡敏君帶領學生創造出實用的AI動態應用程式。像是利用AI電腦視覺技術，從單一視角畫面直接裁切2D骨架節點。胡敏君解釋，好萊塢常看到的動畫片，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
那斯達克指數創4月以來最大周線跌幅
AI相關科技類股估值過高抑制投資人風險胃納，美股三大指數7日漲跌互見，科技股雲集的那斯達克指數持續軟腳，周線創下4月以來最大跌幅。美國政府關門寫下史上最長紀錄，兩黨能否化解歧見牽動美股走勢，市場密切關注事態發展。中時財經即時 ・ 5 小時前
高端疫苗辦理私募現增案 股價直攻漲停板
[NOWnews今日新聞]生技廠高端疫苗（6547）昨（6）日公布前三季歸屬母公司業主淨損1.43億元，連虧四季；每股虧損0.44元。另外，董事會同步通過將以私募方式辦理現金增資，以不超過4千萬股、4...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《航運股》華航國際旅展 AI品牌形象大使亮相
【時報記者莊丙農台北報導】2025 ITF台北國際旅展登場，華航(2610)以「華航新視野飛閱心距離」揭開序幕，台灣出發全航線最優惠76折起，購票再抽機票。 華航展區以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，首次運用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，點綴具立體感的空間設計，凸顯全新開航鳳凰城及其他北美航點知名地標，躍身為全場最吸睛焦點。 華航ITF線上旅展同步促銷，台灣出發全航線最優惠76折起，精選航線台北－曼谷TWD 3,645 元起（未稅）、台北-峴港TWD 6,075元起（未稅）、台北－高松TWD 7,695元起（未稅）、台北－大阪TWD 9,315元起（未稅），不到萬元直飛日韓、東南亞等熱門航點；美澳航線兩萬有找，12月3日亞洲首家直航台北-鳳凰城TWD 19,440 元起（未稅）、台北－布里斯本TWD 17,160元起（未稅）；直飛歐洲6大黃金航點同場特惠，台北-羅馬TWD 22,446元起（未稅）、台北－布拉格TWD 23,650元起（未稅）。 華航推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，時報資訊 ・ 11 小時前
重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出
即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫民視財經網影音 ・ 13 小時前
《匯市》外資賣股急匯出 台幣貶破31元
【時報-台北電】美國就業市場惡化，美股重挫拖累台股7日同步開低收低，新台幣兌美元匯率也由升轉貶，開盤後隨即開低走低，且午後貶幅擴大，應聲貶破31元整數大關，暌違半年再現31元。匯銀指出，短線外資持續賣股匯出、出口商有餘裕惜售，加上進口商緊張進場買匯，三因素之下將使新台幣續貶，下一步匯價預計先朝31.2元叩關。 新台幣7日收在31.045元、貶值9.5分，續創5月3日以來逾半年收盤新低，而單日下挫0.31％創近一個月最大單日貶幅；周末前市場交投出籠，總成交量暴增至27.05億美元大量。 匯銀主管指出，由於外資已連續賣超台股一周以上，新台幣本周貶幅擴大，單周累計貶值2.96角或0.95％，周線再翻黑，且近七個交易日有六日走貶。新台幣終場回到31元價位，為5月2日後首見低價，出口商及壽險匯損壓力持續舒緩。 近一周主要亞幣大多回落，尤其韓元下殺2.18％最弱、其次為新台幣重貶0.95％、菲律賓披索大跌0.5％、印尼盾貶0.33％、星幣貶0.25％、人民幣回落0.13％、泰銖小跌0.03％，馬幣則漲0.4％、日圓強升0.6％。 匯銀主管分析，外資一致大量匯出，主要反映美元流動性及美債利率走揚，市時報資訊 ・ 12 小時前
張忠謀身體欠安 未出席台積電運動會
[NOWnews今日新聞]台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳與董事長魏哲家一早就抵達現場，同框現身這個盛大的日子，不過，原外界預期創辦人張忠謀也將出席，卻未見他身影，魏哲家指出，「因張忠謀董...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
《台北股市》外資大賣台股週線中止連6紅 投信這樣看11月行情
【時報記者張佳琪台北報導】台股受美股拖累，7日指數拉回248點，跌幅0.89%，指數收在27651點破月線，失守28000點大關。台股週線中止連6紅，單週下挫581點，週線跌幅2.06%，平均日均量為5605.83億元。 統計三大法人本週操作，僅投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元；外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192億元。合計三大法人單週賣超1297.78億元。 PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股持續受AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，廖炳焜認為，近期出現科技與非電族群良性輪動，對台股中長多表現有幫助。 廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出時報資訊 ・ 13 小時前
激戰畫面曝！中國網紅「灣灣小月」北捷戰台灣姨…她惱羞扯：國家都不認
中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時，跟台灣乘客爆發激烈口角，還稱對方「青鳥」；當女乘客問她「哪裡來的？回你的國家。」當下灣灣小月竟惱羞回嗆，「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」最後鬧到揚言找警察。此事引起網友熱議，不少人怒批灣灣小月製造對立、挑起仇恨；對此，陸委會表示，相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前