11月首週台股週線收黑！中止連6紅氣勢

[NOWnews今日新聞] 受美股下跌拖累，本週台股加權指數終場回檔248.04點，收在27651.41點，失守28000點大關且跌破月線；本週台股週線中止連6紅，不過，法人認為，即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但反倒是長線投資人擇機布局的機會點。

本週台股全週下挫581.94點，週線跌幅-2.06%，平均日均量5605.83億元。三大法人本週僅有投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元，外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192.0億元，三大法人合計賣超1297.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。

從台灣經濟數據來看也可看出此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第三季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。

針對近期股價表現亮眼的記憶體，他分析，受益於國際大廠減少DDR4產品生產、或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。

展望後市，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。

至於台股至年底前的布局，隨指數來到高檔，廖炳焜建議，宜聚焦中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工龍頭廠2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。

