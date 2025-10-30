11月高機率上漲股提前卡位布局

文 ‧ 杜立羽

根據過去20年的統計，加權指數在第三季後常迎來一波行情，10月起漲勢機率明顯升溫，尤其11、12月更是表現最強的兩個月，11月上漲機率約有六成、平均漲幅超過1%。

在這樣的季節效應下，今年iPhone 17系列熱銷，加量不加價策略，帶動相關台廠零組件及組裝訂單增加，形成股市潛在資金支撐，可利用11月高機率上漲股篩選，把握第四季傳統旺季行情。

根據歷史數據回測，數據顯示其中美時(1795)、智邦(2345)、燿華(2367)、技嘉(2376)、漢唐(2404)、中華電(2412)、全新(2455)、立隆電(2472)、華固(2548)、奇鋐(3017)、聯鈞(3450)、嘉澤(3533)、合晶(6182)…等成為11月上漲高機率股。

投資人可以搭配外資買賣超，觀察營收表現以及技術面來篩選從中找尋淺力黑馬股。

