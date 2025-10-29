11月「星座運勢排行」出爐！ 冠軍好運一路旺到跨年
10月已經進入尾聲，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師發布11月最新「12生肖運勢排行榜」。小孟老師指出，本月抽到戰車牌逆位，加上天王星與火星形成對衝相位，這股能量象徵「突發事件」與「強烈的變動」，容易引發意外或天災人禍。雖然初期可能帶來衝擊與不安，但同時也是「破壞與重生」的契機。如果你近期正面臨需要重整的局面，這股能量會推動你正視問題，並迫使你採取行動，順應環境的變化而成長。
此外，因為火星進入射手座，使得異國文化交流的氣氛升溫。若你有出國或學習新知的計畫，這是一段適合探索不同文化、開拓視野的時期，你將獲得新的啟發與靈感。在社會層面上，專業知識與公共議題的討論，將變得活躍，許多話題會引起群眾共鳴，適合積極參與交流、拓展人脈。
另一方面，金星進入天蠍座，並與冥王星形成困難相位，提醒我們要留意情感層面的糾紛與執著。戀愛中的人應盡量保持冷靜與包容，以免情緒化的互動，引發不必要的矛盾。
以下為12星座運勢排行：
第12名、雙魚座：工作壓力太大，情感嘗試新話題
雙魚座本月職場運勢，雙魚座的朋友們，這個月受到土星逆行的影響，容易感受到較大的壓力。而主管對你的要求也會特別重，因此要留意自己是否能應付。另外，本月不宜隨意變動工作，因為容易找到不理想的選擇，建議暫時保守觀望會比較好。
在情感方面，有情人者最近在相處上容易出現話不投機的情況。兩人可多嘗試一些新的活動，創造新的話題與共鳴，避免讓感情陷入停滯。
財運方面，雖然你們很想要累積資產，但有時容易因情緒性花費，而打亂理財計劃，建議要克制消費慾望，才能穩定財務狀況。
工作運勢：★★
愛情運勢：★★★
幸運色：金色。
貴人：處女。
小人：天秤。
第11名、牡羊座：工作需有耐心，情感理性溝通
牡羊座本月職場運勢，牡羊座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，與你意見不合的人，因此在溝通時要特別保持耐心，否則一言不合就可能起爭執，影響工作效率。要特別注意自己的態度，避免太過衝動。
情感方面，這個月與另一半容易因金錢或價值觀的小事發生爭執，建議理性溝通，才能找到彼此的平衡點。
財運方面，這個月容易出現衝動消費的情況，一定要做好財務控管，否則容易成為月光族。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：米色。
貴人：巨蟹。
小人：牡羊。
第10名、獅子座：工作安排休息，情感熱情變少
獅子座本月職場運勢，獅子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，讓你覺得難以溝通的人事物，但仍需保持耐心應對。另外，工作量可能會偏多，記得適時安排休息時間，才能讓身心狀態保持良好、提升工作效率。千萬不要硬撐，否則反而會讓工作熱情流失，得不償失。
在情感方面，容易出現聚少離多的情況，需要刻意安排相處的時間，否則熱情容易淡化，會失去在一起的意義。
財運方面，你們對投資理財很有自己的想法，但仍要避免過度樂觀，務必做好風險控管，才能確保財務穩定。
工作運勢：★★
愛情運勢：★★★
幸運色：紅色。
貴人：金牛。
小人：射手。
第9名、雙子座：工作避免衝突，情感不宜猜忌
雙子座本月職場運勢，雙子座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，較為嚴格的上司。在與他們應對的過程中，盡量避免產生太多衝突，以免影響合作氣氛，而導致不愉快。另一方面，若你有變動工作的打算，可以透過以往認識的，長輩或主管牽線介紹，將有不錯的機會可以嘗試。
在情感方面，這個月與另一半，容易出現彼此猜忌的情況，需要多一點溝通，才能釐清心中的疑惑，讓感情更加長久穩定。
財運方面，要學習理財與規劃，才能逐步存到理想的金額。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：粉紅。
貴人：天秤。
小人：天蠍。
第8名、魔羯座：工作挑戰變多，情感找出樂趣
魔羯座本月職場運勢，魔羯座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到找你麻煩的人，但你的耐心應對，將讓事情最終順利解決。因此，不必害怕這些挑戰，這些人反而會促使你成長，讓你的能力更上一層樓。
在情感方面，有情人者這個月感情甜蜜，適合多做一些，彼此有共同興趣的事情，這樣能讓關係更加穩固。
財運方面，你們對投資理財有自己的想法，只要持續以自律的態度維持目前的方式，未來就能看到不錯的成績。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：藍色。
貴人：巨蟹。
小人：魔羯。
第7名、水瓶座：工作注意身體，情感避免冷戰
水瓶座本月職場運勢，水瓶座的朋友們，這個月在工作上，容易出現忙碌的情況，也因此身體可能，有過度負荷的現象。除了要把工作做好之外，也要注意自己的身心狀態是否良好，若過度勞累，一定要休息，才能維持最佳的工作表現。
想變動工作的水瓶朋友們，這個月會出現許多新的機會，也可能有人主動找你。你可以依自身需求評估是否合適，再進一步洽談。
在情感方面，有情人者，需要多花時間溝通與相處。有時候因情緒化容易冷戰，但只要願意坦誠交流，感情就能走得更長久。
財運方面，對金錢容易感到壓力大，要採取保守理財的方式，這樣會比較有安全感。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：紫色。
貴人：金牛。
小人：雙魚。
第6名、處女座：工作說出創意，情感不宜生氣
處女座本月職場運勢，處女座的朋友們，這個月在工作上，適合多與同事及主管，分享你的想法與觀點，大家都會因此受益，因此可以放心說出你的點子。這個月也很適合多參加課程，充實自己的技能，將有助於提升你的信心與表現。
在情感方面，容易因為一些小事而不開心，彼此一定要理性相處，才能順利度過這段時期。
財運方面，採取保守的投資策略，才能穩健累積財富，千萬不要有一夜致富的心態。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：黑色。
貴人：處女。
小人：獅子。
第5名、射手座：工作主動開口，情感安排旅行
射手座本月職場運勢，射手座的朋友們，這個月在工作上，容易遇到不錯的貴人，特別是同事之間。若你有需要協助的地方，一定要主動開口，他們會給你提供資源與幫助。對於想變動工作的朋友們，建議朝過去相關經驗的方向尋找，會更容易找到適合你的機會。
在情感方面，有情人者最近因為工作較忙，容易會出現聚少離多的情況。不妨安排一場小旅行，能讓感情重新升溫。
財運方面，這個月投資運旺盛，可多留意投資理財相關資訊，把握機會累積財富。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：灰色。
貴人：天蠍。
小人：水瓶。
第4名、金牛座：工作發揮人脈，情感相處愉悅
金牛座本月職場運勢，金牛座的朋友們，這個月在工作上容易遇到，對你有幫助的人，可多加利用這些人脈關係，來協助你處理想解決的事物。另外，這個月也很適合進修與學習，若有想參加的課程，不妨多去了解與嘗試。
在情感方面，有情人者最近相處愉快。雖然你偶爾會有點情緒化，但你的另一半能夠包容你，並成為你穩定的避風港。
財運方面，這個月想要買的東西特別多，因此要注意控制預算與花費，否則可能因小失大。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：橙色。
貴人：魔羯。
小人：雙子。
第3名、天蠍座：工作受到矚目，情感多加陪伴
天蠍座本月職場運勢，天蠍座的朋友們，這個月在工作上容易，因表現突出而受到矚目。也因為如此，要特別留意自己的行為是否得當，若有不恰當的舉動，也容易被放大檢視。所以要把握時機，展現出自己最好的一面。
在情感方面，有情人者需要多花些時間陪伴對方。由於你這個月事務繁忙，可能會不小心忽略對方，讓另一半感到缺乏安全感。多一點關心與交流，才能讓對方安心。
財運方面，你們對投資有自己的見解，但仍需做好風險控管，才能穩健地累積資產。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：綠色。
貴人：雙子。
小人：獅子。
第2名、天秤座：工作特別忙碌，情感多加關心
天秤座本月職場運勢，天秤座的朋友們，這個月在工作上會特別忙碌，因為有許多任務與事情接連找上門。你需要多花些時間處理工作事務，只要妥善安排身心與時間，工作表現自然會提升。此外，可多留意金流的運用，這對你的工作也會有所幫助。
在情感方面，有情人者需要多關心對方。雖然你們的感情相當穩定，但也不要因此而忽略小細節。
財運方面，你們對於賺錢有自己的想法，但仍要量力而為，才能維持財務穩定。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★★
幸運色：白色。
貴人：牡羊。
小人：射手。
第1名、巨蟹座：工作展現自我，情感逐漸升溫
巨蟹座本月職場運勢，巨蟹座的朋友們，這個月木星位於本命宮，讓你擁有許多，展現自我的機會，一定要好好把握，在關鍵人物面前積極表現，這樣才有機會往上發展。你平時雖然低調，但這個月要勇於表現，不要害羞。
這個月與主管的關係可能略顯緊張，但只要理智應對就能避免出差錯，千萬不要過度情緒化。
在情感方面，與另一半的感情正在升溫，對方覺得你特別可愛，也更願意與你黏在一起。多製造約會與相處的機會，能讓彼此更開心。
財運方面，容易聽信他人話語而投資，還是要自行研究與評估，會比較安全。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★★
幸運色：銀色。
貴人：水瓶。
小人：雙魚。
看更多 CTWANT 文章
黃宏軒聲援范姜彥豐「該來的總會來」！網友秒Get恩怨：超好笑
粿粿和范姜早分居！「各自帶家人生活」工作也受影響 經紀人曝她近況
粿粿去年堅定喊「不會出軌」！上小S節目片段被挖出 網酸：神預言
其他人也在看
天巫星動能啟動！「4生肖」秋冬迎升官發財
紫微斗數專家姚本軍昨（27日）在臉書粉專發文指出，進入2025年秋冬之際，「天巫星」的能量將帶來一波極具啟發性的命運轉折。他解釋，天巫星是一顆靈動而帶有神秘氣息的吉曜，它的力量不僅象徵升遷與機會，更深層地意味著「被看見」與「被命運推上舞台」。在姚本軍看來，天巫...CTWANT ・ 1 天前
這3大星座男「嘴笨話少」卻特別惹人愛！靦腆反差讓人心跳加速
生活中總有一種男生特別討人喜歡——他們不會刻意說好聽話，也不太擅長營造浪漫氛圍，但那份靦腆、穩重與真誠，反而成了吸引人的特質。以下這3個星座男，就是典型的「話不多但讓人安心」代表。姊妹淘 ・ 1 小時前
11月「12星座運勢」排行曝！ 木星進駐本命宮 冠軍一路旺到跨年
隨著10月進入尾聲，命理師小孟老師公布11月最新「12生肖運勢排行榜」，整體能量受天王星與火星對沖影響，象徵突發變動與重生契機。小孟提醒，這段期間全球可能出現意外事件或自然災害，但對個人而言，也是一個面對挑戰、重新出發的時刻。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
4生肖年底鹹魚翻身！升職又加薪 屬虎正財、偏財雙豐收
4生肖年底準備大翻身！命理網站《搜狐網》分享，有4生肖2025年經歷太多磨難及委屈，不過今年底將擺脫困境，嶄露頭角，快來看看有沒有自己吧！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
4生肖「未來3年越來越有錢」 工作、投資都豐收
低調賺錢！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬牛、屬兔、屬蛇、屬豬的人，本身具備優異能力，願意發揮、上進，在未來三年有望「越來越有錢」，如屬牛在工作上薪水增加、屬蛇注重財務規劃，可穩穩地投資獲利。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
【火象星座運勢】10/30 白羊座看清狀況、獅子座冷靜面對情緒、射手座避免和親友爭執
★白羊座：他人可能試圖影響或利用你，須看清狀況，言談宜保留。慎選朋友。 ★獅子座：冷靜面對自己和家人情緒，可能有被迫解決問題的需要。娛樂運旺。 ★射手座：溝通、交通熱絡。需要冷靜面對流言。避免和親友爭執。注意交通。太報 ・ 2 小時前
小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉
節目《小姐不熙娣》官方於29日上傳至YouTube頻道的精選影片，粿粿當時與丈夫范姜彥豐一同上節目，接受主持人小S（徐熙娣）直接提問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」對此，粿粿毫不猶豫地點頭表示同意，語氣堅定地說：「好像是耶。」然而，節...CTWANT ・ 2 小時前
萬聖節「3星座」偏財旺！命理師曝3舉動成禁忌
生活中心／王靖慈報導10月31日萬聖節是鬼節，知名星座塔羅小孟老師，近日提醒萬聖節禁忌！小孟老師說到萬聖節扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身，也提醒不宜拿往生者照片來玩，以及避免在擺放鬼怪物品前點蠟燭引鬼上門。最後小孟老師提到這「3星座」在萬聖節偏財運旺，務必好好把握住。民視 ・ 1 天前
小孟老師運勢／別亂花錢！1星座需做出理想計畫
生活中心／綜合報導10月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於財運，「這星座」需做出理想計畫，以免荷包失血。民視 ・ 1 天前
42歲李佳穎美成這樣！產後1年「瘦回巔峰狀態」真實體重曝光了
李佳穎產後少女感十足，日前她發佈一張側身照，露出扁平細腰，身材曲線完全藏不住；小薰則化身俏皮萌兔跪姿在沙發上，只見照片中她不經意抬手，驚人馬甲線全曝光，底下留言一片淪陷：「這火也燒太大了，太犯規！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
對外人有底線，對你卻永遠沒原則的星座TOP4：金牛的原則會為你破例，「這星座」只想你開心
有些人平常理性、固執、有原則，對外人講規矩、重底線，誰都別想輕易跨越。但一遇到「那個人」，所有原則全都崩塌，再強的底線都變得柔軟，只想讓對方開心。今天，就來看看哪四個星座，最容易為愛破例，對別人狠、對你卻永遠沒原則。bella儂儂 ・ 1 天前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電11/8日運動會 傳黃仁勳將首度參加
初次上稿10-29 22:39 更新時間10-30 07：16輝達（NVIDIA）今日在美國華盛頓舉辦年度大會 GTC October 2025，執行長黃仁勳也首次公開下一代 Vera Rubin 超級晶片（Superchip）；半導體業界近期傳出，AI教主黃仁勳將參加今年11月8日的台積電運動會，自由時報 ・ 2 小時前
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「普女」也能逆襲！偷學K-Pop造星4大心法，從路人感變身「氛圍感美女」
告別「基本款陷阱」：精緻感來自於「被用心對待」的細節妳是否衣櫃裡塞滿了寬大T恤＋寬鬆牛仔褲，覺得「舒適就好」？K-Pop造型師告訴我們精緻感來自於「刻意」而非「隨意」。除非妳擁有像頂級偶像那樣無懈可擊的身材比例與臉蛋，否則過於寬鬆、缺乏設計感的「基本款」，很容...styletc ・ 16 小時前
搭高鐵買2座位「拒讓自由座嬤」靠扶手 男憂：太無情？
一名男子於光復節連假最後一天搭高鐵南下，由於人潮眾多他特地買了兩個座位，但一位自由座的長輩擠進來，坐在他放行李座位的扶手上，雖當場他立刻請對方離開，事後回想卻懷疑自己是否太無情，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 22 小時前
任時完愛上「偽男秘書」薛仁雅！《為什麼不知道是女人》浪漫設定神似《咖啡王子1號店》
有看過孔劉和尹恩惠演出的《咖啡王子1號店》的朋友，肯定無法忘懷當時的心動，如今終於又有「女扮男裝」的浪漫喜劇《為什麼不知道是女人》出現囉，當「男財閥」任時完愛上「男秘書」薛仁雅，已經可以提前想像，這部戲會多令人心臟撲通狂跳！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快
AI永動機題材推升美股科技巨頭驚驚漲！ 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮表示，今年第三季美國AI滲透率已從第二季的9.2%提升至9.7%，預計年底前將達到10%。AI產業僅用三年就有望達到這一里程碑，遠快於智慧機和電子商務。當滲透率突破10%後，採用速度往往會顯著加快。太報 ・ 9 小時前
名媛都揹愛馬仕什麼包？孫芸芸拎百萬凱莉包、C羅老婆嗨曬喜馬拉雅柏金包，她整間房間放滿夢幻包
愛馬仕的包包不只是包包，更成為財富象徵的一種，先前我們曾盤點過在愛馬仕秀場外的驚人包包收藏，近期從孫芸芸、C羅老婆喬治娜、大馬千金陳雪鈴等名媛也在社群上悄悄曬出新包包，從珍稀的喜馬拉雅鱷魚皮Birki女人我最大 ・ 1 小時前
一本護照賣全球！全家×亞馬遜開跨境寄件 4,400店成物流起點
跨境電商正夯，現在個人賣家也能輕鬆出海！全家便利商店（5903）今（29）日宣布與全球電商龍頭「亞馬遜全球開店」獨家合作，推出「跨境物流寄件服務」，讓全台4,400多家全家店舖搖身一變，只要一本台灣護照、幾個步驟，就能把商品直送亞馬遜平台，賣向全球。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前