11月17日世界早產兒日 台中市衛生局籲一起呵護小腳丫健康成長

早產寶寶需要多一點愛，一起守護寶貝健康成長。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提醒社會大眾關注早產議題，每年11月17日為「世界早產兒日」，新生兒只要未滿37週出生，即是早產兒。台中市政府衛生局表示，照顧早產兒的過程中，難免會有較多的擔心及壓力，配合衛生福利部國民健康署推動低(含極低)出生體重兒居家照護計畫，市府衛生局提供早產家庭所需的支持與協助。

衛生局長曾梓展說明，依據國健署出生通報統計資料顯示，我國早產兒發生率由103年至113年維持在8.95至11.02%間，113年共有1萬5,111名早產兒，佔全國活產新生兒11.02%，顯示早產情形仍須重視。市府衛生局建立居家照護模式，充分整合與運用在地資源，提供早產兒家庭主動、可近、專業且具品質的照護服務，包含居家照護、訪視及專線諮詢等衛教服務；讓更多需要幫助的早產兒得到更好的照護。

11月17日世界早產兒日衛教宣導。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為避免產下早產兒，目前政府提供懷孕婦女14次產前檢查、2次產前衛教指導、3次超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗等服務。另外，台中市也加碼提供婚後孕前健康檢查，配偶任一方設籍台中市且已婚尚未生育者可享有婚後孕前健康檢查補助，以及補助設籍台中市未滿34歲的孕婦母血唐氏症篩檢，以照護台中市適齡孕婦，使其安心懷孕、安心生產。

曾局長呼籲，孕婦媽媽們應適齡育兒及戒菸，若有早產徵兆，如陰道出血、腹部悶痛、持續子宮收縮、破水等，應選擇就近的中、重度級急救責任醫院接受診治或安胎，並選擇設有新生兒加護病房的醫院待產或生產，將可有效預防早產及降低早產兒死亡或殘疾的風險！

衛生局提醒孕媽咪落實「5要」健康守則，包括要按時產前檢查、要認識早產預兆、要做好孕期保健、要辨識危險妊娠、要知道產兆來臨，以及「5不」原則，不抽菸與喝酒、不吸入二手菸、不亂服用藥物、不使用毒品、不選時刻剖腹產。

若市民朋友需要更多有關孕產期或嬰幼兒照顧的相關資訊，可於LINE APP搜尋ID：@taichung_health，加入「台中市政府衛生局-智慧育兒小幫手」LINE@，獲得更多生育及育兒保健資訊。