11月2日張明珠老師參與妙善觀音文化季 展現美學專業與公益精神

【互傳媒／記者 崔德豪 ／高雄 報導】旗山妙善聖堂及妙善觀音慈善會持續深耕社會關懷與公益活動，邁入傳愛第13年，今年將於11月2日舉辦年度重點活動「妙善觀音關懷鄉親文化季」，透過宗教信仰與文化藝術結合，表達對地方鄉親的關懷與祝福。

地址於旗山區廣吉路13之5號(和興庒)，活動時間早上8點到中午12點，活動內容精彩萬分，理事長宋祥霖竭誠歡迎大家一起參加此一年一度的盛會。

妙善觀音關懷鄉親文化季活動已經連續舉辦13年，每年的活動都在熱情鄉親的贊助下，場面與活動內容愈來愈盛大，包含歌唱表演、免費男女義剪、推拿整復、刮痧拔罐、腳底按摩、牛角撥筋，八字命理、卜卦、姓名學、命理諮詢，旗山廣福社區防暴宣導，旗山分局反詐騙宣導，旗山消防隊 防火知識、住宅用警報器跟CPR宣導。

本次活動特別邀張明珠老師曾任職於媚露姿經絡能量美學體系。

張老師長期致力於推廣經絡能量美學，擁有豐富的臨床操作與教育經歷，是該領域備受推崇的專家之一。

張明珠老師曾任職於媚露姿經絡能量美學體系，在經絡調理與美容保健方面展現專業技術與深厚功底。同時，她亦擔任沐華品牌講師，長年進行美容相關課程的教學與推廣，培育無數美容專業人才。

此外，張老師具備國家級美容技術士資格，顯示其在理論與實務兩方面皆達專業標準。她多年的努力與投入，讓她在經絡能量美學的推廣與發展上，累積了寶貴的經驗與深遠影響力。（圖：記者崔德豪翻攝）