11月3生肖財運陷危機 屬豬小心「鬼遮眼」破財

易經民俗專家高輔進在臉書粉專發文指出，11月時，屬虎、屬馬、屬豬的朋友財運需注意，小心破財！其中生肖豬要小心「鬼遮眼」吸收錯誤的訊息，錢財恐付之一炬。

易經民俗專家高輔進表示，11月時，屬虎、屬馬、屬豬的朋友財運需注意。（示意圖／中天新聞）

11月「3生肖」財運需注意：

生肖虎：既濟卦

小心誤信旁人的讒言，就貿然投入，計畫尚未完成，或尚未準備好，就進入執行階段的事，實現首戰即終戰的結果，而賠了夫人又折兵。

生肖馬：噬嗑卦

好傻好天真，小心食古不化的想法，或腦殘的思維，堅持自以為是的堅持，殊不知已當接盤俠，不行的趁早了斷，要不然恐損失的難以想像。

生肖豬：頤卦

莫名的樂觀，眼光的判斷小心鬼遮眼，吸收錯誤的訊息，請鬼開藥單，而陷入窟窿難自拔，如無止損計畫或決心，將變無底洞，錢財恐付之一炬。

11月「3生肖」財運最佳：

生肖牛：升卦

悶聲大發財，靜靜的進行自己的節奏，該做的社交禮儀，該懂的回饋心意，千萬不要省，貴人運旺，幫襯之財湧現，無不良嗜好，錢可以存的住

生肖蛇：巽卦

財源進帳看俏，因前一段時間的低潮，將開始翻轉，能接收到優質、賺錢的訊息，只要評估覺得無傷大雅，可積極的進場，改善之前的窘境

生肖狗：否卦

正財運旺，堅持專業事項、整合熟知領域，只要不好高騖遠，不走捷徑，不進陌生領域，並能逐步執行，將會有提升檔次、質與量飛升的機會

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

今重陽節！4生肖易沖煞 命理師曝6禁忌：夫妻不可行房

天巫星動能啟動！「4生肖」翻轉人生 事業財運雙豐收

大樂透頭獎衝4.3億！3星座迎財運高峰期 躺著爽接錢