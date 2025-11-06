11月9日台日交流市集 歡迎民眾相揪來捐發票換好禮、逗陣做公益

高雄市稅捐稽徵處將於十一月九日上午十一時至下午四時在菸仕物所（高雄市美濃區中山路一段二十五號），結合蒔秧苗文化事業工作室「台日交流市集」舉辦租稅宣導及捐發票換好禮活動，讓民眾在了解稅務知識的同時，也能順手捐發票、做公益、換好禮。

稅捐處今(六)日說明，當日現場設置地方稅諮詢服務臺為民眾解答地方稅疑問，並宣導相關的租稅權益，例如房屋稅差別稅率二.○、納稅者權利保護法等重要稅制，及推廣電子稅單、使用牌照稅歸戶、檔案應用服務等多項為民服務措施，讓民眾體驗便捷的服務。

稅捐處邀請民眾當日來捐發票做公益，捐贈一一四年九-十一月未開獎發票（消費金額需十元以上）並完成租稅遊戲者，即可兌換宣導品，數量有限換完為止；當日募集的發票將全數捐贈予社福團體，歡迎大家一起共襄盛舉。