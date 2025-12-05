11月CPI創逾4年半最低水準 雞蛋漲幅近31個月最大

（中央社記者趙敏雅台北5日電）主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，創下110年4月以來、逾4年半最低水準。不過，雞蛋價格上漲15.33%，為近31個月最大漲幅，主計總處官員說明，受到季節性氣候影響，加上去年同期基期偏低，使漲幅特別明顯。

主計總處統計，11月CPI年增1.23%，較10月下降，已經連續7個月低於2%的通膨警戒線；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率則為1.72%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，11月CPI漲幅收斂，主因為蔬菜、水果去年同期受颱風康芮及天兔影響，基數較高，今年分別年減13.23%及1.67%，各創下22個月及27個月來最大跌幅，抵銷部分漲幅。此外，10月連假較多，推升旅遊團費及個人照顧服務費，11月價格已回落。

進一步觀察11月CPI的各類表現，與民生密切相關的食物類上漲1.48%，其中肉類因豬肉價格仍高，上漲5.25%；蛋類、外食費、穀類及其製品（如米、麵包）分別漲12.72%、3.51%及2.97%。

曹志弘說明，11月CPI漲幅縮減，但以368個查價項目來看，6成以上項目價格比去年高，尤其外食費已經連續13個月高於3%，加上電價調整等因素，導致民眾對於通膨趨緩的感受不明顯。

至於11月重要民生物資CPI則上漲2.76%，已經連續6個月漲幅擴大；其中，雞蛋漲15.33%，為31個月以來最大漲幅。曹志弘指出，雞蛋價格大漲主要受到季節性氣候影響，加上去年同期基期偏低，使得漲幅較大。另外，豬肉年增8.7%，較10月下滑，主因供給恢復正常，批發市場價格已逐漸回落。

針對房租年增率縮小至2.02%，為近27個月以來最小漲幅，曹志弘解釋，整體物價走跌、房屋住宅維修費近期下降；房價部分，根據內政部所公布的住宅價格指數也持續下跌，因此，房租CPI漲幅略微縮小。

展望後續，曹志弘表示，扣除蔬果及能源後的核心CPI，已連續20個月低於2%，物價呈現平穩，12月CPI年增率應可望落在1.5%以下，核心CPI則估維持在1.7%左右。（編輯：張良知）1141205