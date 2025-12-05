11月CPI創逾4年半最低漲幅 民生物資漲幅創21個月來最大

主計總處今天(5日)公布11月消費者物價指數(CPI)年增率為1.23%，連續7個月低於2%的通膨警戒線，並創56個月來最低漲幅；不過，17項重要民生物資漲幅2.76%，創21個月來最大漲幅。

主計總處5日公布11月消費者物價指數(CPI)年增率為1.23%，連續7個月低於2%的通膨警戒線，並創56個月來最低漲幅，主要是蔬菜、水果去年受到康芮及天兔颱風影響，基數較高，所以今年分別年減13.23%及1.67%，創22個月及27個月來最大跌幅。

不過，17項重要民生物資漲幅2.76%，已經連續6個月漲幅擴大，創21個月來最大漲幅，尤其雞蛋受到天候及去年基期低影響，漲幅15.33%，創近31個月來最大漲幅，豬肉漲幅雖較上月縮小，但漲幅仍高達8.7%。

主計總處綜合統計處專委曹志弘指出，儘管整體CPI漲幅縮小，但368個查價項目中，有超過6成都是上漲的，外食費更已連續13個月漲幅超過3%，民眾對物價漲幅感受仍明顯。

值得關注的是，代表居住成本的房租年增率縮小至2.02%，為近27個月以來最小漲幅，曹志弘認為，房租上漲有三大因素，包括物價、維修費及房價跟利率，而近期房價已開始修正，慢慢就會反映在房租，顯示房租上行壓力趨緩中。他說：『(原音)再加上房價依照內政部公布的住宅價格指數，整體的住宅價格指數最近兩季，就第一季跟第二季都呈現比前一季下跌的趨勢，也就是房價比較平穩，所以綜合判斷，最近才會使得整體的房租CPI漲幅有略微縮小的趨勢。』

曹志弘也提到，若扣除蔬果及能源後的核心CPI已連續20個月低於2%，物價仍平穩，12月預估漲幅仍將低於1.5%。(編輯：陳士廉)