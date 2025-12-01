11月ETF十強》台股氣氛保守、這檔IC設計成「黑馬」奪冠 海外ETF前三這產業包辦

觀察國內ETF本月表現，據 Cmoney 統計資料顯示，68 檔台股 ETF 中僅 9 檔逆勢「收紅」、59 檔下跌；海外股票方面，共 33 檔上漲，49 檔下跌。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 11 月台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12 月降息步伐出現不確定性，以及對於 AI 投資出現「泡沫疑慮」影響。加權指數單月收黑，下跌 606.87 點或 —2.15%。但法人認為，此波修正屬於短期雜音，從台灣總體經濟與產業基本面來看，股市仍走「長多」，AI 結構性成長趨勢不變，隨著聯準會「鴿」調逐漸明確，12 月逢季底集團與法人做帳、搭配 2026 年 AI 展望強勁，若盤勢量穩價增並守住季線，年底前指數仍有望反彈。

台股組：IC設計題材單月稱王

能繳出正報酬的 ETF 橫跨主動式、高息、IC設計與半導體等不同族群，顯示市場氛圍偏保守，而中長期成長性看好的產業，或具防禦特性的主題受資金青睞。其中，台新臺灣IC設計（00947）為 11 月「黑馬」，其主打 IC 設計題材，受惠記憶體與聯發科（2454）、「股王」信驊（5274）等類股強漲，單月繳出 5.09% 漲幅居冠。時間拉長至近六個月來看，績效飆漲 40.13%。

緊追在後的，是今年剛掛牌，市值規模就迅速壯大至近 350 億元的主動統一台股增長（00981A），而她也是本月唯一一檔上榜的主動式台股ETF，單月績效達 3.18%。透過經理人團隊精準選股眼光與靈活控盤的優勢，前十大成分股中擁有台積電（2330）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台達電（2308）、健策（3653）等表現強勢的半導體、AI 供應鏈；另外，台光電（2383）、金像電（2368）等 PCB 族群也入選。

時間拉長至近六個月來看，這檔 ETF 績效更高達 63.28%，幾近翻倍領先加權指數的 31.6%。

第三到六名中，多數由半導體相關ETF占榜，依序為富邦台灣半導體（00892）居第三、兆豐台灣晶圓製造（00913）居第四、新光臺灣半導體（00904）居第六。

此外，榜上也看見高息族群標的，像是國泰股利精選30（00701）、野村趨勢動能高息（00944）、凸顯出，降低持有 AI 類電子股，並配置部分高息標的如金融股、低檔具殖利率保護的其他產業，能在不確定的市場環境中「穩健存活」。00701 的金融類股權重高達 64%，通訊、半島體等電子類股僅約占 2 成；00944 也配置了12.6% 的金融，電子股比重則不到三成。

海外組：生技基因產業包辦前三

再看到海外ETF，值得注意的是，前三名均見到「生技」、「免疫」或「基因」等字眼。分別為群益那斯達克生技（00678）的 12.64%、富邦基因免疫生技（00897）11.67%，以及國泰基因免疫革命（00898）11.47%。

近一個月來，科技股遭逢震盪，那斯達克指數收黑（—1.5%），不過同月比較，納斯達克生物技術指數（NBI）上漲 8.41%。也帶動追蹤那斯達克生技指數的 00678 上漲，近六個月來，00678 更是大漲46.77%。市場法人表示，受 12 月降息預期升溫，有利於中小型生技評價上升，大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，使整體醫療產業情緒轉趨樂觀。在產業發展穩健正向且投資題材豐碩下，可以ETF形式參與生技產業行情，可降低單一公司財報表現或實驗結果不如預期等風險。

日本市場相關ETF，則占據四到六名。野村日本動能高息（00972）、中信日經高股息（00956）、中信日本商社（00955）。其中，以金融佔比約三成、非核心消費佔兩成的 00972 表現較佳。

上週五（11 月 28 日）美股走揚、帶動日經指數今（12／1）日以紅盤開出，但隨後因日本央行總裁植田和男表示，將在本月稍晚的政策會議中「徹底討論」升息可能性，進一步推升市場對政策轉向的預期，日圓走升、日股終場重挫 1.89% 或跌 950.63 點，收 49,303.28 點，結束連 4 個交易日收漲態勢。

然而，銀行類股由於可望受惠於日本央行升息，銀行的淨利差可望受利率上升而獲益，成了今天日本股市最大贏家。三井住友金融股價收漲 1.55%，三菱日聯金融漲 1.63%，瑞穗金融漲 0.5%，若日本央行真的要展開利率「正常化」，這些類股將從中受益。屆時，金融類股成分較高的日本ETF，可能為後續表現較佳標的。

