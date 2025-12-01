11月ETF十強》台股氣氛保守、這檔IC設計成「黑馬」奪冠 海外ETF前三這產業包辦
[Newtalk新聞] 11 月台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12 月降息步伐出現不確定性，以及對於 AI 投資出現「泡沫疑慮」影響。加權指數單月收黑，下跌 606.87 點或 —2.15%。但法人認為，此波修正屬於短期雜音，從台灣總體經濟與產業基本面來看，股市仍走「長多」，AI 結構性成長趨勢不變，隨著聯準會「鴿」調逐漸明確，12 月逢季底集團與法人做帳、搭配 2026 年 AI 展望強勁，若盤勢量穩價增並守住季線，年底前指數仍有望反彈。
觀察國內ETF本月表現，據 Cmoney 統計資料顯示，68 檔台股 ETF 中僅 9 檔逆勢「收紅」、59 檔下跌；海外股票方面，共 33 檔上漲，49 檔下跌。
台股組：IC設計題材單月稱王
能繳出正報酬的 ETF 橫跨主動式、高息、IC設計與半導體等不同族群，顯示市場氛圍偏保守，而中長期成長性看好的產業，或具防禦特性的主題受資金青睞。其中，台新臺灣IC設計（00947）為 11 月「黑馬」，其主打 IC 設計題材，受惠記憶體與聯發科（2454）、「股王」信驊（5274）等類股強漲，單月繳出 5.09% 漲幅居冠。時間拉長至近六個月來看，績效飆漲 40.13%。
緊追在後的，是今年剛掛牌，市值規模就迅速壯大至近 350 億元的主動統一台股增長（00981A），而她也是本月唯一一檔上榜的主動式台股ETF，單月績效達 3.18%。透過經理人團隊精準選股眼光與靈活控盤的優勢，前十大成分股中擁有台積電（2330）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台達電（2308）、健策（3653）等表現強勢的半導體、AI 供應鏈；另外，台光電（2383）、金像電（2368）等 PCB 族群也入選。
時間拉長至近六個月來看，這檔 ETF 績效更高達 63.28%，幾近翻倍領先加權指數的 31.6%。
第三到六名中，多數由半導體相關ETF占榜，依序為富邦台灣半導體（00892）居第三、兆豐台灣晶圓製造（00913）居第四、新光臺灣半導體（00904）居第六。
此外，榜上也看見高息族群標的，像是國泰股利精選30（00701）、野村趨勢動能高息（00944）、凸顯出，降低持有 AI 類電子股，並配置部分高息標的如金融股、低檔具殖利率保護的其他產業，能在不確定的市場環境中「穩健存活」。00701 的金融類股權重高達 64%，通訊、半島體等電子類股僅約占 2 成；00944 也配置了12.6% 的金融，電子股比重則不到三成。
海外組：生技基因產業包辦前三
再看到海外ETF，值得注意的是，前三名均見到「生技」、「免疫」或「基因」等字眼。分別為群益那斯達克生技（00678）的 12.64%、富邦基因免疫生技（00897）11.67%，以及國泰基因免疫革命（00898）11.47%。
近一個月來，科技股遭逢震盪，那斯達克指數收黑（—1.5%），不過同月比較，納斯達克生物技術指數（NBI）上漲 8.41%。也帶動追蹤那斯達克生技指數的 00678 上漲，近六個月來，00678 更是大漲46.77%。市場法人表示，受 12 月降息預期升溫，有利於中小型生技評價上升，大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，使整體醫療產業情緒轉趨樂觀。在產業發展穩健正向且投資題材豐碩下，可以ETF形式參與生技產業行情，可降低單一公司財報表現或實驗結果不如預期等風險。
日本市場相關ETF，則占據四到六名。野村日本動能高息（00972）、中信日經高股息（00956）、中信日本商社（00955）。其中，以金融佔比約三成、非核心消費佔兩成的 00972 表現較佳。
上週五（11 月 28 日）美股走揚、帶動日經指數今（12／1）日以紅盤開出，但隨後因日本央行總裁植田和男表示，將在本月稍晚的政策會議中「徹底討論」升息可能性，進一步推升市場對政策轉向的預期，日圓走升、日股終場重挫 1.89% 或跌 950.63 點，收 49,303.28 點，結束連 4 個交易日收漲態勢。
然而，銀行類股由於可望受惠於日本央行升息，銀行的淨利差可望受利率上升而獲益，成了今天日本股市最大贏家。三井住友金融股價收漲 1.55%，三菱日聯金融漲 1.63%，瑞穗金融漲 0.5%，若日本央行真的要展開利率「正常化」，這些類股將從中受益。屆時，金融類股成分較高的日本ETF，可能為後續表現較佳標的。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
專家看盤》Google供應鏈最強！台股反彈、量縮、攻高空間有限
主張左楠區民進黨提名五席議員 薛兆基：用實力證明陳其邁執政成績
其他人也在看
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航海王景氣急煞車！全球船公司「獲利腰斬53%」 專家：明後年運價都難翻身
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導全球貨櫃海運景氣依舊疲弱。國際分析機構Alphaliner最新報告指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 13 小時前
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前