11月ETF定期定額排行 00878、00919戶數呈月減

[Newtalk新聞] 證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，在前 20 大人氣ETF中，兩大高人氣ETF「國泰永續高股息」（00878）、「群益台灣精選高息」（00919）本月交易戶數分別較前一個月減少約 1 萬、1.24 萬人，在該 20 檔ETF排行中，下滑幅度最大。

依這項排行，11 月定期定額交易戶數前五名分別為：元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）。然而，在前五名中，僅 0050、0056 的定期定額呈現「月增」，其中 0050 單月大增 5.1 萬最多。

儘管台股 11 月間一度跌近 2,000 點，不過投資人仍踴躍以定期定額方式進場市值型、成長型或主動式ETF。在本月前 20 大定期定額ETF排行中，排名退步者，多數為高配息型ETF，其中 00878 本月減少 10,017 戶、00919 減少 12,477 戶、00713 減少9,816 戶、00929 減少 1,966 戶，人數下滑較為顯著。而 00713、00919、00929 以及 00940 等 4 檔高股息，交易戶數已連 3 個月出現萎縮。

另方面，主動式ETF於今年台股上漲期間趁勢崛起，定期定額人數也呈增長。像是主動統一台股增長（00981A）本月增加 4,684 戶，以戶數月增 28% 的成績，增長幅度最多、排名進步一名。這檔五月底才掛牌的主動式台股ETF，九月即迅速擠入ETF定期定額前 20 大榜單中，且自入榜以來月月名次都能往前一步，最新定期定額交易戶數已來到 21,333 戶、排第 14 名。

值得注意的是，在定期定額戶數前 20 強榜單中，除了 00981A 外，另一檔為海外科技股票主題的——統一FANG＋（00757）在 11 月份的定期定額交易戶數爬升至 30,277 戶，排名上升至第 8，更長年穩坐海外ETF的定期定額戶數第一，成了「唯二檔」連兩個月排名均向前跳升的ETF。

