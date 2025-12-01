11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨公布十一月製造業ＰＭＩ續升至五十一點四，中經院長連賢明指出，製造業ＰＭＩ連兩月擴張是景氣回穩，不代表景氣普遍變好。本報資料照片

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，整體製造業中長期需求能見度仍不高。中經院院長連賢明指出，下半年需求不像原本預期走弱，廠商對未來六個月展望持續上升，是今年四月對等關稅實施以來最慢緊縮速度。至於關稅效應是否消失？他說，因為關稅講很久了，是廠商對關稅效應鈍化。

連賢明表示，原本大家最擔心的是，會不會因對等關稅造成需求下降，使得上半年非常好，下半年變差，目前數據顯示下半年需求並無太大改變，主計總處發布第四季出口數據也有相同結果，顯示下半年需求並未走弱，連續兩個月擴張，是景氣回穩，不代表景氣普遍變好，目前經濟成長仍是「好的變好，壞的沒有變好」，以致政策在匯率與利率作為上相當困難。

連賢明說，目前傳產不是太好，但ＡＩ產業非常好，南韓今年經濟成長率百分之一，台灣是百分之七以上，兩國差距六個百分點，就知ＡＩ差多少。如果將南韓可能因政局不穩再扣掉一些，雙方差距最少是四至五個百分點，主要都是來自ＡＩ，也因為資通訊非常好、傳產相對不好，因此一邊要新台幣貶值、一邊要升值，一邊要升息、一邊要降息，政策拿捏變得非常困難。

至於明年經濟狀況，連賢明表示，明年主計總估ＧＤＰ（國內生產毛額）增幅百分之三點五，雖沒有今年高，也是相對不錯，預期ＡＩ產業會持續暢旺。

近期台美關稅談判即將揭曉，連賢明表示，台灣對美順差有百分之九十五是資通訊，課稅卻是傳產受影響，如果台灣可以談到百分之十五且不疊加，是少數幾次與日本、南韓關稅競爭站在相同地位，會讓傳產覺得有被照顧到。他說，以前南韓與美國有簽貿易協定，關稅幾乎是零，日本與美國關稅也談到很低，傳產業長期忍受差別稅率，如果這次可以談到與日韓相同稅率，至少可以與日韓在一樣競爭地位。

中經院副院長王健全則示警，如台灣半導體關稅不如預期，有能力的業者可以赴美國投資豁免，但成熟製程業者將面臨「兩邊挨耳光」處境，一方面與大型業者拉開距離，一方面因中國大陸中芯、華為成為成熟製程重鎮，而難以競爭。

中經院指出，十一月台灣製造業ＰＭＩ指數攀升至五十一點四，主因電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，部分品牌客戶開出二○二六年預測需求以及短急單補庫存效應，新增訂單與生產指數已連兩個月擴張，但長期終端需求仍有不確定性，新增訂單與生產擴張動能較前月略趨緩，整體製造業中長期需求能見度不高。

