11月PMI連2月擴張人力僱用回溫 中經院看景氣回穩

（中央社記者趙敏雅台北1日電）中經院今天發布11月製造業採購經理人指數（PMI），經季調後攀升至51.4%，上揚1.1個百分點，連續2個月擴張，主因電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫。中經院院長連賢明表示，景氣有回穩的狀況，廠商對未來6個月的展望雖然不到非常樂觀，但也不如先前悲觀。

PMI以50%作為景氣榮枯線，50%以上代表景氣呈現擴張，反之當指數低於50%，意味景氣緊縮。

中經院副研究員陳馨蕙指出，部分產業受關稅衝擊程度趨緩，加上短急單補庫存及2026年拉貨布局效果，使PMI續呈擴張，但中長期終端需求能見度偏低，整體製造業下游客戶存貨仍過低，未完成訂單仍緊縮，顯示需求尚未全面回穩。

觀察PMI組成5項指標變化，陳馨蕙表示，經季調的新增訂單與生產持續擴張；人力僱用中斷連續7個月緊縮，轉為擴張，指數攀升4.7個百分點至52.2%，為去年9月以來最快擴張速度。

陳馨蕙指出，未來6個月展望指數仍在緊縮區間，不過，指數續揚3.9個百分點至45.4%，為今年4月對等關稅實施以來最慢緊縮速度。

連賢明分析，11月PMI數據顯示景氣有回穩的狀況，廠商對未來6個月的展望雖然不是非常樂觀，但也沒有原先那麼悲觀。至於對等關稅影響，他認為市場原先擔憂可能抑制需求，但目前下半年需求並未出現顯著變化；加上對等關稅議題已延續一段時間，衝擊逐漸鈍化，確切影響仍要等談判結果出爐。

中經院今天同步公布，11月未經季節調整的非製造業經理人指數（NMI），指數攀升1.4個百分點至55.8%，已連續9個月擴張。連賢明指出，雙11檔期、旅展促銷活動、年底會議展覽旺季，讓非製造業維持正面表現。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，8大產業NMI全數呈現擴張，主要因素之一為股市的財富效應，過去半年以來，台股加權指數急速成長，對國內消費與內需提供顯著的助益與支撐。（編輯：楊蘭軒）1141201