11架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控
（中央社記者游凱翔台北5日電）國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲7艘共艦，以及11架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7艘共艦及12架次共機，其中11架次逾越台海中線進入北部、西南空域，並持續在台海周邊活動。
另外，國軍昨天上午8時15分於基隆西南92浬、高度1萬5000呎處偵獲1枚中共空飄氣球，並於同日上午11時10分消失。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1150205
