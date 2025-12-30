11檔ETF元月除息 這檔年化配息率最高近9%

▲2026年1月初共有11檔ETF將除息。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 新年開心領錢了！2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以（00984B）大華優利美A債15年化配息率衝8.93%，接近9%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在12月31日買進。

近期債市熱度提升，法人分析，美國聯準會（Fed）今年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。

廣告 廣告

1月初除息ETF名單中，（00984B）大華優利美A債15與（00983B）大華優利美公債20是本次除息名單中的新兵，首配就繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。

法人指出，00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升；00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

▲1月初除息的11檔ETF。（圖╱法人提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

精進ETF分割制度！證交所宣布 即日起縮短暫停交易時間

又有生力軍！00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF 1月7日掛牌

ETF界熱議！00929大換血增16檔「豪華陣容」台積電、聯發科入列