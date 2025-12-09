11歲出道爆紅！知名童星驚傳離世「得年25歲」 家屬悲痛證實了

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城），2012年在《哥妹倆之驚歷48》擔任主角「徐果果」出道，憑藉可愛形象一夕爆紅，之後也陸續參與電影及電視劇演出。未料，今（9）日卻傳出葉子誠已於8日離世，得年25歲。

家屬悲痛證實葉子誠死訊。（圖／翻攝自葉子誠臉書）

葉子誠家屬透過社群平台發表訃聞，內容提到「我們懷著沉痛的心情告知，親愛的葉子城已於2025年12月8日安詳離世，他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」訃聞中也表示葉子誠預計12月11日出殯，之後將安葬於富貴山莊（士毛月）墓園。

葉子誠死訊曝光後，各界震驚湧入哀悼，《最爛學生?2》導演鍾盛忠也曬出兩人合照悼念，哀戚表示：「你留下的每一個鏡頭、每一聲笑、每一次努力，我們都會記得。謝謝你，子誠，謝謝你給這部作品留下無法取代的一抹色彩。願你在另一端的世界，沒有痛苦，只有自由。一路走好。RIP」

