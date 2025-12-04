11歲女兒在校遭霸凌！同學言語騷擾還嗆聲 Kim嚴肅出手：爸媽永遠會站你後面

網紅「那對夫妻」Kim、Nico育有1子1女，時常在社群分享親子互動，深受粉絲喜愛。然而Kim今（3日）在社群突然貼出父女合照，語氣罕見嚴肅地透露，女兒妮妮最近在學校遇到「莫名其妙的事情」，讓他忍不住表示：「看來……老爸真的要出手了。」

Kim坦言，許多細節目前不便公開，但整個過程讓他深受衝擊，作為家長感受特別強烈。他提醒所有爸媽，如果發現孩子在學校有任何不對勁的跡象，千萬不要抱著「算了啦」或「應該沒事吧」的僥倖心態，更不能因為怕麻煩就視而不見，「這個階段真的太重要太關鍵了」。

事件從「不當言論」升級成「集體言語霸凌」

Kim透露，某天妮妮放學後向他反映，班上有些同學說出「很露骨、帶成人暗示動作、嘲笑女性身體、甚至獵奇內容」的言語，程度已遠遠超出一般小學生對身體與兩性的好奇。妮妮和其他幾位同學覺得不舒服，想向老師反映又害怕被發現，Kim得知後立刻主動聯繫導師，希望及早導正，避免問題擴大。

起初，這種騷擾情形似乎有稍微改善，但沒多久同樣的言論又在班上出現，同學甚至開始追問「到底是誰告狀」、「你們太敏感了吧」，甚至對其他孩子大吼「不要裝傻」，事件逐漸從騷擾演變成霸凌問題，有的孩子因此在學校崩潰，回家後仍嚇得哭個不停。

Kim和Nico為了保護孩子，決心插手這起問題。（圖片來源：臉書 Kim京燁）

讓他最心疼的不是好奇，而是「明知有問題卻變本加厲」

Kim強調，他不是氣孩子對兩性好奇，而是有些學生在老師知情後仍未停止，甚至反向指責那些勇敢提出問題的人。他認為這是錯誤的價值觀循環：做壞事的人不覺得自己錯，反而是做對事的人被罵，於是旁觀的人開始害怕，沉默變成常態，最後導致霸凌變成合理現象。Kim直言，許多年紀小的孩子可能不知道自己正在霸凌，因此第一時間通知家長非常重要，「只有家長能真正去導正自己的孩子！」

「勇敢沒有錯，勇敢的人永遠不會孤單」

令Kim感到欣慰的是，妮妮在這次事件中表現得相當勇敢、沉穩，一直謹記著爸媽教她的原則：「如果是對的事情，我不要怕。」她沒有恐懼、也沒有退縮，每天回家都會把過程完整告訴父母，「她不想看到朋友哭、她覺得事情不對、她要保護自己，也要保護那些比較弱的孩子。」

Kim強調，勇敢需要從小練習，否則孩子長大後遇到問題會不知道怎麼保護自己。同時他也提醒，做出霸凌行為的孩子不一定是壞孩子，只是沒被即時導正，每個孩子都值得機會，但前提是願意承認錯誤並停止傷害。

目前Kim已主動聯繫學校與導師，也與受影響的家長確認孩子狀況，並持續溝通，希望所有家長都能了解孩子的狀況，讓問題被正視、錯誤被停止。最後，他再次向所有孩子喊話：「如果你做的是對的事情、為正義發聲，哪怕最後只剩你一個人站著，你也不要害怕，爸爸媽媽永遠都會站在你後面！」也希望家長們若發現孩子有異狀，一定要及時處理。

