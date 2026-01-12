11歲女童坐車上遭流彈擊中後腦 絕望急問「為什麼我看不到」父崩潰心碎

國際中心／綜合報導

23歲嫌犯持槍射中坐在車內一名11歲女童的後腦，造成女童視力受損。(圖／翻攝自Antioch Police)

美國加州一名11歲女童坐在父親車上，準備從住家外出，頭部突然遭流彈射中，子彈穿過轎車後方的玻璃射進女童的後腦，被緊急送往當地的兒童醫院急救，經過搶救，女童的生命跡象雖然逐漸穩定，但尚未脫離險境，父親心痛控訴，女兒中彈後問他：「爸爸，為什麼我看不到了」，讓他心如刀割、徹底心碎。警方已鎖定一名23歲嫌犯全力追緝中。

根據《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在5日下午12時40分，女童的父親開車載著家人，從安提阿克市(Antioch)住家前的停車場準備離開，突然間一顆子彈射中坐在副駕駛座的11歲女童。女童被緊急送往

加州大學舊金山分校貝尼奧夫兒童醫院奧克蘭分院(UCSF Benioff Children's Hospital)接受治療，生命狀況雖逐漸穩定，仍未脫離險境。

親友表示，目前女童能聽到親人的聲音，也能在清醒時聽從指令做一些肢體動作，但令人心碎的是，女童中彈後第一句話詢問「爸爸，為什麼我看不到了」，讓父親瞬間崩潰，父親表示「我的家人就是我的一切，我現在感覺我的心要被撕裂了」。

11歲女童在家門前無辜遭流彈波及，引發居民議論紛紛，警方透過監視器畫面、目擊者證詞，確認開槍的嫌犯是23歲男子哈迪(Ryan Hardy)，由於他身上持有武器，犯案後行蹤不明，警方也公布嫌犯的長相呼籲民眾若是發現，千萬不要靠近，立即撥打報案電話，同時也警告試圖包庇藏匿、幫助嫌犯逃亡的人，都會一併遭到逮捕。

女童家屬表示，由於遭受槍擊的地點就在家門前，基於安全考慮，他們決定不公開身分，由於槍手至今尚未落網，擔心繼續居住在當地恐怕會遭到嫌犯報復，計畫要永久搬離，家屬已在網路上發起募款活動，希望幫助女童早日康復，與家人重建平靜安全的生活。

