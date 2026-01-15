11歲女童大叫後昏迷不治！ 疑「心肌炎」引發癲癇 今解剖釐清死因

台中市一名11歲女童，10日和家人外出到超商買個包子，但才回到車上就突然大叫一聲後，隨後失去意識，送醫搶救兩天仍宣告不治。檢方今（15）日下午到殯儀館進行解剖，女童父親也低調現身，初步判斷為多重器官衰竭，詳細死因將等器官組織切片結果鑑定。

據了解，11歲陳姓女童感冒一個多月，但病情曾經好轉，還和家人到中國旅遊，沒想到就只是去買個肉包再回到車上，女童在驚聲尖叫後，就失去意識。送醫搶救後，發現女童有腦部缺氧及肺水腫，使用葉克膜治療，12號還是宣告不治。

廣告 廣告

女童搶救兩天仍宣告不治。圖／台視新聞

中山醫大附醫法醫科主任高大成指出，「這個案件應該百分之99，是因為心肌炎所造成的死亡，這一次解剖也有可能是要追究到底是哪種病毒所造成死亡」。

法醫高大成認為是心肌炎所造成。圖／台視新聞

種種跡象都指向濾過性病毒衍生心肌炎，但因為女童不久前還和家人出國旅遊，是否因此導致病情惡化。檢警下午完成解剖，初步判斷為多重器官衰竭，排除外力介入，詳細死因有待檢驗報告出爐。

台中／林書弘、王東山 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台中七期豪宅虐殺案開庭！高大成揭死者「血浮油脂」死因

每天跳繩1千下想長高！國小女童罕見「卵巢扭轉」醫：太久可能壞死

苗栗隨機砍人案偵結！邱嫌砍傷2女童+1救童男 遭檢求處無期徒刑