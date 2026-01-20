11歲女童大叫後猝死 疾管署證實「曾通報流感重症」檢驗結果曝光！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中一名11歲女童在感冒、咳嗽近月之後，隨家人外出在車內突然大叫一聲後便昏迷，搶救二天後不治，引發關注。疾管署今（20）日證實該名女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性；至於外傳女童檢出微小病毒B19陽性，疾管署說明，感染微小病毒B19絕大多數症狀輕微，且能自行痊癒，不過的確有非常少見的致死個案，主要是引發病程快速的心肌炎要命，致死率可達三成。

疾管署防疫醫師林詠青下午在例行疫情記者會上，針對外界關心的這一起女童猝死案件，就微小病毒B19進行衛教說明。

林詠青表示，微小病毒B19其實一般來講，造成症狀是輕微的，且幾乎大部分都可以自行痊癒，傳染途徑跟其他常見呼吸道疾患相同，主要是飛沫傳染，曝露後4至14天會出現有症狀，但也有人完全沒有症狀。

感染微小病毒B19最典型症狀，林詠青指出，就是在日本被稱為「蘋果病」的傳染性紅斑症（erythema infectiosum），症狀包括：發燒、頭痛、肌肉疼痛，十分類似感冒，而兩頰的皮疹可能發癢，有時會延伸至四肢；成人感染則少見疹子，通常以關節痛、關節炎症狀為主，多數會自行痊癒。

林詠青說，要注意的罕見情形是，孕婦、慢性血液疾病患者以及免疫功能低下者，由於病毒可能影響造血系統，恐造成嚴重貧血或加劇原有貧血程度，免疫功能較差者，因無法清除病毒，感染期間會較長，症狀也較嚴重。孕婦則怕造成胎兒貧血或胎兒水腫，甚至死胎、畸胎等。

林詠青說，以往研究發現，微小病毒B19可能併發心臟、神經及肝、腎併發症，其中最危險的就是心肌炎，如果流感、新冠也會造成心肌炎一樣，最常致死，併發重症致死率約三成，且往往病程快速。另外，若併發嚴重肝衰竭也可能致死。但致死案例非常罕見。

微小病毒B19目前沒有特效藥也沒有疫苗，林詠青強調，治療主要以支持性療法為主，預防方式則與其他呼吸道傳染病相同，首重勤洗手、戴口罩，高風險族群更要避免跟有呼吸道症狀者接觸。

