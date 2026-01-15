11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死

高大成研判女童應是感冒引發心肌炎而致死。（圖／報系資料照）

台中市北屯區一名11歲女童日前在外出途中突發異狀，尖叫一聲後倒下，緊急送醫搶救並裝上葉克膜，仍於兩天後不幸身亡。由於事件發生突然，引起社會關注。檢警已著手進行解剖調查，初步排除外力介入，法醫高大成研判，死因極可能與感冒引發的心肌炎有關。

事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。

醫療團隊診斷，女童送醫時已出現嚴重腦部缺氧與肺水腫，病況急遽惡化，令人措手不及。由於死因不明，台中地檢署於15日會同法醫進行相驗，初步發現死者出現多重器官衰竭，並已採集相關組織進行化驗，以釐清真正死因。

對此，知名法醫高大成分析指出，根據女童長期感冒病史與肺水腫等症狀，推測可能為濾過性病毒導致心肌炎，進而引發心律不整與心臟驟停。他認為「有99%的可能性是心肌炎造成死亡」，並表示，只要透過心臟組織病理檢驗即可確認診斷。

高大成進一步說明，心肌炎會導致心臟跳動功能受阻，使心臟衰竭並產生肺水腫，進而妨礙氣體交換。他認為，女童臨終前突然大叫，極可能是因急性呼吸困難所引發的本能反應。他也指出，兒童較能發出求救聲，成人則可能在無預警情況下直接昏倒。

此外，女童過去一個多月持續出現咳嗽與感冒症狀，期間仍能如常生活，甚至曾赴中國旅遊，返台後病情未見明顯改善。是否因感染其他病毒導致病情加劇，仍有待檢體化驗釐清。

高大成提醒，若在感冒期間出現胸悶、心跳異常或呼吸困難等情況，應高度警覺心肌炎風險。尤其兒童不擅表達不適，家長應提高警覺。他警告，心肌炎進展快速，嚴重的話只要3天就能致死，因此感冒期間務必充足休息，避免劇烈活動。

