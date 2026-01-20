11歲女童大叫猝死檢驗曝光！ 疾管署示警「一症狀」：有3成致死率

疾管署今（1/20）日召開記者會。游騰傑攝



台中一名11歲女童日前感冒、咳嗽近一個月，並與家人外出時，在車內突然大叫一聲後陷入昏迷，經搶救兩天仍不治，引發社會關注。疾管署今（20）日說明，該名女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性。

疾管署防疫醫師林詠青今日下午在例行疫情記者會中，針對女童猝死案件，進一步說明微小病毒B19的相關新聞。他表示，微小病毒B19一般引起的症狀多屬輕微，且大多數患者可自行痊癒，傳染途徑與其他常見呼吸道感染相同，主要透過飛沫傳播，潛伏期約為4至14天，也有部分感染者完全沒有症狀。

他指出，微小病毒B19最典型的臨床表現，是俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症，常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛，與一般感冒相似，臉頰會出現紅疹，有時伴隨搔癢，並可能延伸至四肢。成人感染則較少出現皮疹，多以關節痛或關節炎為主要表現，通常可自行恢復。

不過，林詠青也提醒，孕婦、慢性血液疾病患者及免疫功能低下者屬於高風險族群。由於病毒可能影響造血功能，恐導致嚴重貧血或使原有貧血惡化；免疫功能較差者則可能因無法有效清除病毒，導致感染時間延長、症狀加重。孕婦感染時，則可能造成胎兒貧血、胎兒水腫，甚至死胎或畸胎等嚴重後果。

林詠青指出，過去研究顯示，微小病毒B19也可能併發心臟、神經系統，以及肝、腎等器官併發症，其中以心肌炎最為危險，與流感、新冠病毒引發的心肌炎相似，病程進展迅速，致死率可達三成；另若併發嚴重肝衰竭，也可能致命，但整體而言，致死案例仍屬極為罕見。

林詠青強調，目前微小病毒B19尚無特效藥或疫苗，治療以支持性療法為主，預防方式則與其他呼吸道傳染病相同，首重勤洗手、戴口罩，高風險族群更要避免跟有呼吸道症狀者接觸。

