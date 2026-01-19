11歲女童大叫一聲亡 驗出B19病毒？中檢澄清：尚未收到報告

台中市11歲女童因不明原因猝逝，檢方近日解剖，採集檢體釐清死因。圖／本報資料照

台中市一名11歲女童曾赴大陸旅遊，感冒一個月未癒，本月10日突然大叫一聲後昏迷，家人送醫後，仍在3天後拔管，宣告不治，檢方15日安排解剖釐清死因，初判是多重器官衰竭致死，據媒體報導，女童檢體驗出B19病毒，台中地檢署今澄清，尚未收到關於此案的任何檢驗結果報告，對媒體報導的真實性無法證實。

台中地檢署表示，有關女童檢體驗出B19的報導，截至今天為止，都未收到關於此案的任何檢驗結果報告，因此對對該報導的真實性無法證實。

台中市1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，本月10日和家人在太平區買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解；台中地檢署檢察官廖志祥會同法醫等人，15日下午於崇德殯儀館解剖，採集相關器官組織切片，初判為多重器官衰竭，詳細死因仍待法醫研究所釐清。

據了解，女童感冒了1個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況；女童送醫前已失去生命跡象，醫院曾替她裝葉克膜搶救，但最終仍不治，醫師診斷她有腦部缺氧和肺水腫情況。

根據衛福部資料，B19微小病毒俗稱「蘋果病」，主要透過飛沫傳染、在兒童常見，症狀是臉頰紅腫（蘋果臉）及四肢紅疹，成人可能感染，症狀較輕，孕婦感染的話，會影響胎兒，台灣無大規模疫情，日本、美國等地曾有監測到相關疫情，預防方式是勤洗手、戴口罩、減少去擁擠場所，目前尚無特效藥或疫苗。

