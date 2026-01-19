11歲女童大叫一聲猝逝！竟是「B19病毒」害的

生活中心／楊佩怡報導

台中一名11歲女童原本僅出現類似感冒的不適症狀，沒想到病情遲遲沒有痊癒，又隨家人前往中國旅遊，返台後身體狀況持續惡化。日前女童與家人搭車外出途中，竟突然在車內大叫一聲後當場昏迷，送醫急救仍宣告不治。據悉，根據檢測結果，女童體內發現了「B19微小病毒」。初步研判，可能是這種病毒侵襲心臟，引發了強烈的急性心肌炎，隨後導致心臟幫浦功能失效，引發嚴重的肺部積水與全身器官功能衰竭。





11歲女童「大叫一聲」離奇猝逝！竟是「B19病毒」害的…醫揭發病3階段

11歲女童體內驗出「B19微小病毒」，醫師指出該病毒是造成「傳染性紅斑」的元凶。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據《ETtoday新聞雲》報導，女童的檢驗報告出爐，報告顯示她的體內驗出「B19微小病毒」。施勝桓小兒科診所所長施勝桓表示，B19微小病毒會造成「傳染性紅斑」，其主要特徵是在臉頰出現出疹性紅斑，又稱「蘋果病」、「臉頰巴掌病」。施勝桓指出，B19微小病毒主要是透過過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天。一開始發病時，會出現發燒、鼻塞、咳嗽等症狀，由於症狀與一般感冒相似，最容易被家長們忽略。

醫師強調，感染「B19微小病毒」嚴重情況恐導致「急性心肌炎」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

緊接著會進入到第二階段「出疹期」，臉部會開始出現典型紅斑，且可能會擴散至軀幹與四肢。最終會來到最危險的階段「併發症期」，醫師表示，多數兒童感染後雖然症狀輕微，但若是病毒隨著血液侵犯關節或神經系統，恐引發關節炎、腦炎，最嚴重的情況就是侵入心臟，導致「急性心肌炎」或嚴重「心律不整」情況。施勝桓醫師強調「B19微小病毒」目前沒有特效藥和疫苗，治療上多採支持性療法，仰賴病患自身免疫力康復。雖然鮮少引發重症，除非病人本身免疫力極差，致命風險就會提升；若感染者為孕婦，更存在流產風險。

