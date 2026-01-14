11歲女童感冒一個月期間赴陸...上車突「大叫一聲」後昏迷 2天後不治

台中一名11歲女童感冒咳嗽一個多月，期間還跟家人到中國旅遊，結果10號跟家人外出時，女童跑去買包子，上車後卻突然大叫一聲後昏迷，醫院以葉克膜搶救，還女童仍在12號宣告不治。由於死因離奇，檢方將在解剖之後釐清確切的死亡原因。

救護車抵達醫院，情況危急，因為一名11歲女童突然在大叫一聲後昏倒，把家人全嚇壞。事發在10號，台中一名爸爸開車載家人到太平一間加油站加油，途中讓11歲女兒下車買包子，沒想到她買完上車後，竟無預警「啊」一聲後昏迷，家人嚇得趕快把人送到醫院急救。

廣告 廣告

根據了解，女童已經感冒一個多月，期間曾跟家人到中國旅遊，當時就有出現心臟不適的情況。這次大叫後昏迷送醫，經過醫院檢查，女童有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜搶救還是宣告不治。

小兒科醫師認為，女童會大叫一聲可能是因為「腦部癲癇」，加上舊的感冒還沒好，又染上新病毒，飛機上密閉空間更容易發生感染。只是死因太離奇，家屬也希望能夠釐清真相，檢察官也將在解剖後才能確定死因。

台中／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

不滿闖紅燈被攔！新北婦還想賞警巴掌、狂吼亂叫

小孩在外大吼大叫怎麼教？專家教你一句話回應