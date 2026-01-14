11歲女童旅遊返台後昏迷不治！疑似感染心肌炎 醫示警流感恐致猝死風險

台中一名11歲女童旅遊返台後病況惡化，途中昏迷送醫，最終搶救不治。（示意圖／達志／美聯社）

台中一名11歲女童日前隨家人前往大陸旅遊，期間出現感冒與心臟不適症狀，返台後病況未見好轉。近日女童與家人開車外出時，突然在車內失去呼吸與心跳，緊急送醫並裝上葉克膜搶救，最終仍回天乏術。檢方已完成相驗，並排定解剖釐清死因，初步研判可能與心肌炎有關。

據了解，女童約在一個多月前出現類似感冒的症狀，就醫治療後仍未完全康復。此次隨家人赴大陸旅遊期間，身體狀況疑似惡化，返台後持續咳嗽。事發當天，女童在車內突然狀況急轉直下，家人立即將她送醫，後轉往中國醫藥大學附設醫院使用葉克膜急救，但仍宣告不治。

廣告 廣告

根據《三立新聞網》引述台中地檢署說法，全案已於13日完成報驗與相驗，後續將透過解剖釐清女童的確切死因，現階段朝疾病致死方向偵辦。針對可能原因，醫師提醒，近期不僅台灣，日本與大陸等地也出現流感大流行，流感病毒可能引發心肌炎、腦炎等嚴重併發症，病程進展快速，甚至可能導致猝死。

另據《ETtoday新聞雲》引述台中市立醫院心臟內科醫師陳建鈞的說法，心肌炎屬於罕見疾病，依資料顯示，每百萬人口僅約1至2人發生，但一旦出現，後果往往相當嚴重。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋也指出，心肌炎的病程演變極快，「今天看似好好的，隔天就可能出現心臟衰竭」。

黃聖瑋進一步說明，病毒性心肌炎常見致病源包括人類疱疹病毒第6型、流感病毒、巨細胞病毒，以及SARS-CoV-2（新冠病毒）等，不同地區與年齡層的流行背景，會影響病毒分布情形。另外，台中市小兒科醫師施勝桓則補充，流感、腸病毒等皆可能引發心肌炎或腦炎，兒童的心肌炎有時會以腹痛表現，容易被誤判為腸胃不適。

黃聖瑋提醒，孩子在感冒期間若出現異常倦怠、呼吸急促、胸口不適等情形，家長務必提高警覺。施勝桓也指出，自去年耶誕節後，台灣、日本與中國多地流感疫情升溫，尤其搭乘飛機等密閉空間，更容易增加感染風險，民眾出國前仍應完成必要疫苗接種，以降低重症發生機率。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

走到懷疑人生！他怒點名「北捷這兩站」誰建的 通勤族共鳴：環狀線更爛

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開