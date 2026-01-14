11歲女童旅遊返台猝逝 醫：心肌炎病程快恐致命

一名11歲女童與家人前往中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況。根據《ETtoday新聞雲》報導，女童返台後，在車上突然失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初步判斷疑似心肌炎。

台中市小兒科醫生施勝桓提醒，去年耶誕節後，包括台灣、日本、大陸等都爆發流感疫情，尤其搭乘飛機在密閉空間更容易被傳染，民眾出國前該打的疫苗還是要打，有些民眾還會準備抗病毒藥物在身上，以防不時之需。

近期不僅國內，連日本、中國等都流感大爆發，流感病毒有可能引發心肌炎、腦炎等，通常病程演進相當快，甚至猝死，家長不得不當心。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋指出，心肌炎病程演進極快，有可能今天人還好好的，明天就可能心臟衰竭。

病毒性心肌炎常見的病毒包括人類疱疹病毒6型、流感病毒、巨細胞病毒、SARS-CoV-2(新冠病毒)等，這些病毒在不同地區、年齡層及流行病學背景下的分布可能有所不同。

台中市立醫院心臟內科醫師陳建鈞提到，心肌炎發生機率極低，依據資料，每百萬人口僅1-2%。施勝桓補充，包括流感、腸病毒等都有可能引起心肌炎、腦炎等，小孩的心肌炎有時候會以肚子痛表現，因此常出現誤診。他也提醒家長，小孩若在感冒期間出現倦怠、呼吸喘等症狀都要留意。

