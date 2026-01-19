11歲女童染B19病毒病逝！醫揭奪命3階段 見「蘋果臉」恐已染病2週
記者蔣季容／台北報導
台中市一名11歲女童日前外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，裝上葉克膜搶救2天，最終因嚴重心臟衰竭宣告不治，檢驗發現女童體內呈現「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性「急性心肌炎」。事實上，B19病毒是造成兒童常見「傳染性紅斑」（Erythema Infectiosum）的元凶，初期症狀包括輕微發燒、輕微頭痛及感冒症狀等，該疾病透過呼吸道飛沫傳播，在皮疹出現之前傳染性最強。
林口微笑親子耳鼻喉科診所曾在臉書表示，傳染性紅斑俗稱「第五病」，是由B19微小病毒引起的病毒感染。它主要影響兒童，特徵是臉頰上出現鮮紅色的皮疹，隨後身體上會出現蕾絲狀的皮疹。症狀包括發燒、頭痛和關節痛。該疾病透過呼吸道飛沫傳播，在皮疹出現之前傳染性最強，雖然通常較輕微，但對孕婦或免疫系統較弱的人可能會引起併發症。它沒有特定的治療方法，通常透過休息和補充液體來緩解症狀。
「傳染性紅斑」3階段曝光
●第一階段（尚未出現紅疹）
持續7至14天，在此期間，孩子可能在不知情的情況下傳播疾病給他人。症狀包括輕微發燒、輕微頭痛、感冒症狀（鼻塞或流鼻水、喉嚨痛）、疲勞、輕微肌肉或關節疼痛和腫脹，尤其在年齡較大的兒童和婦女身上較常見。
●第二階段
在接觸病毒2至3週後開始，此時孩子已不具傳染性。症狀包括臉頰出現亮紅色的「巴掌印」樣紅疹、紅疹在5至10天後消退。
●第三階段
可能持續1至3週，紅疹擴散到胸部、手臂和大腿，呈現斑駁狀且像蕾絲花紋，可能發癢但不會疼痛。
林口微笑親子耳鼻喉科診所提醒，值得注意的是，在疹子還沒有出現之前，它就已經有傳染性，而等到蘋果臉出現反而已經過了傳染期。通常都是到最後手臂或身體出現紅斑，家長才警覺有狀況。提醒家長若有看到孩子有這樣的問題，可以先檢視一下是否符合上面說的狀況，自己先做個判斷。如果還有疑問，可以就診讓醫師幫忙確認。
