11歲女童生前「叫一聲」離奇猝逝 高大成推估死因：只要3天就有致死可能

（本刊資料照）

台中一名11歲女童感冒咳嗽近月未好，但期間仍可正常外出、出國旅遊，怎料10日與父親外出買東西，竟突在車上「叫了一聲」離奇猝逝。對此，知名法醫高大成依照女童病史推斷，有很高機率是感冒引起心肌炎造成死亡，並揭女童猝逝前為何突大叫一聲主因。

11歲女童感冒持續1個多月離奇猝逝原因？

據了解，11歲女童感冒持續1個多月，但程度未特別嚴重，期間仍可正常外出，還與家人一同赴中國旅遊，但返台後數日，仍有感冒情況，並出現心臟不適，未料10日突「大叫一聲」便昏迷無生命跡象，緊急送院搶救2天，仍回天乏術。對此，檢警今（15日）會同法醫、家屬進行解剖，檢方初判死因為多重器官衰竭，排除外力介入可能。

高大成揭女童猝逝前大叫原因？

知名法醫高大成表示，據女童送醫時出現肺水腫的症狀來看，顯示心臟狀況恐已經不太好，加上女童已感冒1個多月，推測恐因濾過性病毒造成心肌炎猝死的可能性較高 ，至於女童失去意識前，突大叫一聲，應是突然間喘不過氣發出的叫聲。

高大成也提醒，感冒時若發現自己心跳突然跳很快，甚至喘不過氣來，就要懷疑有感染心肌炎的可能，坦言幼童對於症狀往往不知如何表達導致家長容易疏忽，直言若孩童感染心肌炎，嚴重的話只要3天就有致死可能，不可輕忽。

