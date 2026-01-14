11歲女童疑感冒未癒赴中旅遊！返台無預警猝死

社會中心／張予柔報導



台中近日發生一起令人痛心的兒童死亡事件，一名11歲女童原本僅出現類似感冒的不適症狀，沒想到病情遲遲沒有痊癒，日前又隨家人前往中國旅遊，返台後身體狀況持續惡化。日前女童與家人搭車外出途中，竟突然在車內大叫一聲後當場昏迷，送醫急救仍宣告不治。由於死因不明，台中地檢署已完成相驗程序，已排定解剖，將進一步釐清女童確切死因。









台中11歲女童赴中旅遊返台突昏迷！疑感冒未癒「裝葉克膜」搶救不治

女童感冒久未痊癒，赴中國旅遊後症狀疑似加劇，返台後仍持續咳嗽並出現不適。（示意圖／民視新聞資料照）

根據《三立新聞》報導，該名女童在一個多月前出現感冒症狀，期間曾就醫治療，但始終未能完全康復。之後女童隨家人前往中國旅遊，期間疑似症狀加劇，甚至出現身體不適情況。然而回到台灣後，女童的咳嗽情形仍未改善，並陸續出現不舒服反應。

女童搭車途中突發昏迷，緊急送醫並裝葉克膜搶救仍不治，檢方已排定解剖釐清死因。（示意圖，非當事畫面／民視新聞資料照）

事發當天，女童由家人開車載著外出，途中女童突然在車內大叫，隨即失去意識，家屬嚇壞立刻將人送往附近醫院急救。由於病況急轉直下，院方隨即將女童轉送至中國醫藥大學附設醫院，並緊急裝設葉克膜全力搶救，仍無法挽回年幼生命，最終宣告死亡。台中地檢署指出，全案已於昨（13）日報驗，為釐清女童突然昏迷及死亡的真正原因，檢方已排定解剖時程，後續將結合醫療鑑定結果進一步研判，全案將朝疾病死亡方向偵辦。

原文出處：台中11歲女童赴中國旅遊返台突昏迷！疑感冒未癒…裝葉克膜搶救不治

