11歲女童疑一氧化碳中毒猝死 初步相驗：口吐白沫、腹部腫脹

記者莊淇鈞／新北報導

熱水器RF室外型裝設在羅姓女童家陽台。（圖／翻攝畫面）

新北市土城延和路41巷2弄某公寓住宅內，今天（3日）凌晨四時許，發生一氧化碳中毒事件，造成該住家內共有7名住戶送醫，初步判斷是熱水器RF室外型裝設於陽台造成。但詭異的是昨天（2日）下午2時同一住家內，年僅11歲的羅姓女童當時睡覺叫不起來，經救護人員送醫後不治身亡，稍早前檢警會同法醫對女童遺體進行相驗，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹，法醫已抽血及相關檢體將進行化驗釐清死因。暫不排除也是一氧化碳中毒造成。

檢察官、法醫與法醫在解剖室外交換意見。（圖／記者莊淇鈞攝影）

據了解，昨天下午2時許，土城延和路41巷2弄內這戶公寓住家內，1名11歲女童被家人發現，前天參加完叔公的頭七法會儀式後，回家睡覺到下午都叫不醒，消防隊獲報到場，發現女童已經沒了生命徵象，經送往亞東醫院搶救，仍回天乏術不治身亡。

羅姓女童的爸爸及姑姑參與報驗後離開。（圖／翻攝畫面）

今天凌晨4時許，同一地點的同一住戶119又接獲報案，發生一氧化碳中毒事件，造成了該住家內共有7名住戶送醫，其中2名患者（皆女，30+與10+歲）頭暈，意識清醒、送往板橋亞東醫院；另2大（2女）3小（1男2女）皆意識清醒，預防性送往板橋亞東醫院，所幸7人均意識清醒，暫無生命危險。

消防隊到場勘查，初步研判該住戶將熱水器RF室外型裝設於陽台，加上晾曬大量衣服，陽台窗戶又緊閉，懷疑是通風不良造成一氧化碳中毒，而11歲女童的死因不明，還待檢警後續調查釐清。但女童所睡覺的房間離熱水器是最近的。

稍早前檢警會同法醫，在新北市立殯儀館解剖室內對女童遺體進行相驗，過程中發現女童並無外傷初步排除外力造成，第一時間發現女童口吐白沫、腹部有明顯腫脹，法醫已從女童體內採取相關檢體及抽血，以檢驗女童體內一氧化碳濃度，確認女童的確切死因，因此檢察官指示女童遺體暫冰存，帶血液及檢體檢驗結果出爐後，再決定是否要解剖釐清死因。

