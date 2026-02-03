11歲女童睡覺離奇猝死！檢初步相驗口吐白沫、腹部腫脹





新北市土城區一處民宅於昨（2）日下午3時發生離奇死亡事件，一名11歲女童被家人發現倒臥房內，救護人員到場時確認女童出現屍斑，明顯死亡。在隔日凌晨4時許，這戶家庭再度發生一氧化碳中毒事件，一家7口全數送醫。檢方下午會同法醫相驗女童遺體，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹，目前將進一步檢測體內血液濃度，釐清詳細死因。

11歲女童房內驚傳噩耗

警方指出，這戶家庭住在公寓五樓及頂樓加蓋，女童母親表示，當時女童在五樓臥室睡覺，家人多次呼喚都沒有反應，上前查看才發現他已沒有呼吸心跳，立即報案，救護人員確認後，發現女童身上已出現明顯的屍斑，在將女童送醫，搶救一個多小時後，仍舊回天乏術，不幸喪命。

發現遺體腹部腫脹、口吐白沫

針對女童的死因，檢方指出，女童住的房間就在熱水器旁邊，初步相驗時發現女童腹部腫脹並口吐白沫，偵查隊長表示，女童身上確實有粉紅色的屍斑。目前檢察官已採集相關檢體帶回化驗，若確認死因為一氧化碳中毒，將不進行解剖，若仍無法判定，則需進一步解剖釐清。

廣告 廣告

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



熬夜、壓力、高工時！ 32歲工程師猝逝 妻控訴「死後還被拉群組」

冬日猝死頻傳！ 醫曝5大警訊：吃太飽也危險

曹西平猝逝警訊！ 醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐送ICU搶命