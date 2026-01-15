11歲女童買包子完「大叫一聲」離世 高大成曝1事：只要3天就有致死可能

社會中心／施郁韻報導

台中市一名11歲女童買完包子上車後，突然在車內大叫一聲後陷入昏迷，12日宣告不治。法醫高大成推估死因。（圖／資料照）

台中市一名11歲女童咳嗽快一個月未痊癒，期間還與家人到中國旅遊，返台後持續咳嗽、身體不適。日前女童與家人外出，買完包子上車後，突然在車內大叫一聲後陷入昏迷，12日宣告不治。對此，知名法醫高大成推測，極高機率由感冒引起心肌炎，若罹患心肌炎，嚴重只要3天將致死。

據了解，女童本月10日與父親開車外出，途中行經北屯區某間加油站，女童獨自下車到附近購買包子，買完上車後不久，突然大叫一聲，陷入昏迷、失去生命跡象。

家屬立即將女童送往醫院搶救，女童經轉院中國醫藥大學附設醫院兒童醫院，接受葉克膜搶命3天後，因肺水腫、腦部缺氧等病症，家屬忍痛拔管。

女童逝世前1個多月，出現感冒與咳嗽症狀，有持續吃藥但未痊癒，期間還與家人到中國旅遊；返台後數日持續咳嗽、心臟不適。目前初步排除兒虐可能性。

台中地檢署指出，初步判斷死因為多重器官衰竭，可排除外力介入，確切死因有待鑑定報告確認。

高大成表示，據女童送醫時肺水腫的症狀來看，顯示心臟狀況已經不太好，且女童感冒1個多月，推測恐因濾過性病毒造成心肌炎猝死。女童失去意識前，突大叫一聲，高大成認為應是突然間喘不過氣發出的叫聲。

高大成提醒，若發現自己感冒心跳跳很快、喘不過氣，就要懷疑有感染心肌炎的可能，不過幼童往往不知如何表達，家長可能就因此疏忽，若罹患心肌炎，嚴重只要3天將致死，不可輕忽。



