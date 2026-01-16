11歲女童買包子後車內尖叫猝死 法醫驚爆：感冒恐引發致命心肌炎

台中市北屯區發生一起令人震驚的兒童猝死案件。11歲女童於1月10日中午與父親駕車外出，行經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童獨自下車到對面購買包子。未料女童返回車內不久，突然大叫一聲後隨即陷入昏迷，家屬立刻將她送往醫院搶救。

醫療團隊診斷，女童到院前已無生命跡象，出現嚴重腦部缺氧與肺水腫症狀。院方緊急啟動葉克膜維生系統搶救，但病況急遽惡化，女童仍於12日宣告不治，家屬忍痛拔管。

據了解，女童去年12月開始出現流感症狀，感冒咳嗽持續超過1個月未痊癒。期間曾與家人前往中國大陸旅遊，返台後仍持續咳嗽、心臟不適，但仍可正常生活。

台中地檢署15日會同法醫完成解剖相驗。初步發現死者出現多重器官衰竭現象，已排除外力介入及兒虐嫌疑。檢方已採集器官組織送驗，要進一步鑑定是否為特定病毒感染導致病情惡化，以排除潛在傳染風險。

知名法醫高大成根據病史研判，認為有99%的可能性是感冒引發心肌炎導致死亡。他解釋，心肌炎是濾過性病毒感染後隱藏於心臟所致，會引發心律不整與循環衰竭。關鍵症狀是患者會出現肺水腫，肺部就像浸泡在水中無法交換氧氣。

高大成指出，女童生前的尖叫極可能是瞬間喘不過氣時發出的求救反應。他表示年輕人還有活力，在感到身體不適時會喊出來，但成人反而可能直接倒下。他強調心肌炎進展快速，嚴重時3天內就可能致命。

專家呼籲家長應密切觀察感冒孩童。若出現心跳異常加快、胸悶胸痛、明顯喘不過氣等症狀，必須高度警覺心肌炎風險。高大成提醒，兒童往往無法清楚表達不適，家長更要提高警覺。感冒期間務必充分休息，切勿勉強運動，以免病毒侵襲心肌引發無法挽回的遺憾。

