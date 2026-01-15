11歲女童買包子後「大叫一聲」離世！心碎父悲痛現身…解剖死因出爐

記者吳泊萱／台中報導

台中11歲女童買包子後大叫猝死，心碎父盼釐清孩子死因。（圖／記者吳泊萱攝影）

台中一名11歲女童疑因感冒未癒，和家人赴中國旅遊返台後症狀惡化，在10日搭父親車子外出買包子後，突然大叫一聲，失去意識昏迷，經送醫裝葉克膜搶救後，於12日不治。孩子意外猝死，心碎的父親希望能釐清孩子死亡原因，今日（15日）檢察官率同法醫前往殯儀館進行解剖，初步判斷死因為多重器官衰竭，確切死亡原因仍有待鑑定報告確認。

據了解，這名11歲女童約在1個月前出現咳嗽、感冒症狀，當時家屬曾帶孩子就醫檢查，肺部X光片並無異常，後續女童跟家人到中國旅遊，返台後疑似症狀惡化。這個月10日，女童父親開車載孩子外出，路過太平區時順路加油，女童下車買包子，沒想到孩子回車上後，突然大叫一聲，隨後就失去意識昏迷。

事發第一時間，女童被就近送往北屯區的台中復健綜合醫院，隨後又立刻轉診至中國附醫兒童醫院，院方使用葉克膜搶救，但女童仍於12日上午宣告不治。

檢察官率同法醫赴殯儀館進行解剖，初步確認女童死於多重器官衰竭，確切死因仍有待釐清。（圖／記者吳泊萱攝影）

檢警於13日完成相驗，由於家屬希望能釐清孩子死亡原因，全案排訂於今日（15日）下午進行解剖，女童父親獨自現身崇德殯儀館，神情凝重，全程一語不發，在禮儀公司人員陪同下進行相關流程。

台中地檢署表示，法醫已將女童器官組織常規採樣做切片，後送法醫研究所續行鑑定，目前初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，待解剖鑑定報告出具後，再以確切死因核發相驗屍體證明書。



