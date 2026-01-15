11歲女童買包子突昏迷！葉克膜搶救3天仍不治

台中市發生一起令人遺憾的意外事件。一名11歲女童近一個月來持續有感冒咳嗽症狀，期間仍與家人前往中國旅遊。返台後數日，女童除了感冒情況持續外，並出現心臟不適的狀況。

10日當天，女童跟隨父親外出，父親將車開進太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車到附近店家購買包子。然而就在女童買完包子上車之際，突然大叫一聲後隨即昏迷，當場失去呼吸心跳等生命跡象。

家屬見狀立即將車開往附近的老人醫院進行初步搶救，隨後由救護車緊急轉送中國附醫兒童醫院進行進一步救治。院方立即為女童裝設葉克膜維持生命跡象，全力搶救。

經過3天的葉克膜搶救，女童仍因腦部缺氧過久，出現肺水腫等嚴重併發症，病情未見起色。在醫療團隊評估後，家屬忍痛做出拔管決定，女童於12日宣告不治。

警方接獲通報後，立即報請檢方介入調查。檢察官已於日前完成相驗程序，初步排除兒虐可能性，並排定進行解剖，以進一步釐清確切死因。至於女童的死亡是否與心肌炎或其他疾病有關，仍有待檢警調查釐清。

這起事件提醒民眾，兒童若出現持續感冒症狀及心臟不適，應儘速就醫檢查，避免延誤治療時機。目前檢方已著手調查，預計解剖結果將能提供更明確的死因判定。

