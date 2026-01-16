11歲女童買完包子「叫一聲」倒下無生命跡象！心愛外套相伴遺體 死因出爐

（記者張芸瑄／台中報導）台中一名年僅11歲的女童咳嗽、感冒近一個月，期間仍能正常活動，甚至隨家人赴中國旅遊。怎料返台後症狀未見明顯惡化，卻在本月10日與父親外出買完包子返車時，突然在車上「大叫一聲」隨即昏迷，送醫搶救仍回天乏術。突如其來的離世讓家屬悲痛不已，也引發社會高度關注。

台中地檢署14日由檢察官廖志祥前往崇德殯儀館，會同法醫、警方與家屬進行相驗與解剖。檢方表示，初步研判死因為「多重器官衰竭」，現場並未發現外力介入跡象。法醫已採集心、肺、腦等多項器官組織，送交法醫研究所進一步鑑定，待鑑定報告出爐後，將確認確切死因。

圖／與父親外出買完包子返車時，突然在車上「大叫一聲」隨即昏迷，送醫搶救仍回天乏術。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

相驗現場中，可見女童的粉色外套、上衣與灰色球鞋一同放入屍袋中，令人鼻酸。家屬透露，孩子平日看似僅有輕微咳嗽，並未出現明顯不適，近日期間也只是持續感冒症狀，偶爾抱怨心臟不太舒服，未料病情竟在短時間內急轉直下。

根據了解，事發當天女童與父親至台中市太平區樹德路一帶加油和買早餐。女童上車後突然大聲喊叫，緊接著倒向座位、失去生命跡象。家屬急忙將她送往附近的老人醫院急救，再轉送中國醫藥大學兒童醫院，醫療團隊緊急裝置葉克膜搶救長達3天，但女童因腦部嚴重缺氧並併發肺水腫，家屬最終忍痛做出拔管決定。

檢方強調，目前案件初步排除外力因素，詳細死因仍須待完整鑑定結果確認。這起看似普通感冒卻突然惡化奪命的事件，也讓許多家長感到震驚與惋惜。

