11歲女童買完包子「大叫一聲」突陷入昏迷！搶救三天家屬忍痛拔管 今解剖釐清死因

台中一名女童先前已感冒長達一個多月，前幾天下車買包子，回車上後突然大叫一聲，隨即陷入昏迷，失去呼吸心跳。示意圖，取自pexels



台中一名父親本月10日駕車載家人至太平區一處加油站加油，期間讓11歲女兒下車買包子，不料女兒買完包子上車後，突然無預警大叫一聲，隨後就陷入昏迷。家人嚇得連忙將其送至醫院急救，不過經醫護人員全力搶救後，最終仍回天乏術，12日宣告不治。目前檢方已完成相驗，預計將於今日（1/15）進行解剖。

據了解，女童先前已感冒長達一個多月，並出現些微咳嗽症狀，不過程度沒有特別不適，前幾天還和家人一起到中國出遊。返台後女童仍有感冒情況，並且出現心臟不適情形。

10日當天女童跟著爸爸一起出門，爸爸開車到太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車到附近購買包子，結果女童上車後突然大叫一聲，隨即便陷入昏迷並失去生命跡象，家屬緊急開車將女童送至附近的老人醫院搶救，再由救護車送往中國附醫兒童醫院進一步搶救。

不過院方裝設葉克膜搶救三天後，女童仍因腦部缺氧，出現肺水腫等情況，家屬忍痛決定拔管，經警方報請相驗，目前檢方已相驗完畢，並排定今日進行解剖，以進一步釐清死因是否和心肌炎或其他疾病有關，不過初步已排除兒虐可能性。

