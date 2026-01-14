11歲女童遊中國回台不幸離世 兒科醫：恐染流感致命

台中市 / 綜合報導

台中市北屯區1名11歲女童，日前跟家人從中國玩回來，10日女童卻突然在車上大叫一聲接著昏迷，緊急送醫裝上葉克膜搶救，還是沒救回來。警方透漏，女童在出國前就已經有感冒史，回國短短幾天就不幸死亡，兒科醫師分析，可能因為本身感冒免疫力降低，又在外染上流感病毒進而引發心肌炎，是這次的致命主因，提醒家長目前即將進入流感流行期，要帶孩子先施打流感疫苗，先做好防護，避免二次感染風險。

記者虞子煜說：「台中一名11歲女童，日前到中國玩，但回國之後在10號這天，跟家人來到太平區，這間加油站加油，這時候女童坐在後座，突然大叫一聲昏迷，緊急送醫後，救了兩天還是沒有救回來。」

廣告 廣告

才出國玩回來，短短幾天就不幸離世，根據瞭解，女童在出國前，去年12月多，就已經有咳嗽的症狀，10日當天在車內突然昏迷後，緊急送往附近醫院搶救，再由救護車轉送醫學中心，院方裝設葉克膜搶命，但女童還是出現肺水腫腦部缺氧等症狀，家屬在12日決定忍痛拔管。

警方透漏女童當時染上了肺炎，但小兒科醫師研判，她當時還在車內大叫了一聲，可能跟心因性休克有關聯，而女童本身就有感冒症狀，如果在國外染上流感病毒，對小朋友的殺傷力不容小覷。

小兒科醫師施勝桓說：「流感病毒最致命性的風險就是，會引起心肌炎，腦炎，或是肺炎，小朋友之前已經有一些感冒的症狀，咳嗽流鼻涕都沒有好，表示免疫力比較不足，而導致生命的危險。」流感目前不只在中國日本盛行，疾管署預估兩週後，國內也會進入流感流行期，醫師提醒家長要帶小朋友，先施打流感疫苗，避免二次感染引發致命危機。

原始連結







更多華視新聞報導

中國流行「人類間質肺炎病毒」 林氏璧「別自己嚇自己」：台灣已流行一大波

王月跌倒昏迷！ 加護病房躺5天 親吐「頭蓋骨少1塊」

2天沒打卡自動通知聯絡人！ 中國「死了嗎」APP熱議

