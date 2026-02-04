11歲女童離奇亡！ 曾是班上模範生 連2年台語朗讀冠軍

社會中心／綜合報導

繼續關心新北市土城的一氧化碳中毒案，11歲的大女兒在全家中毒前一天，就離奇陳屍臥房，昨天遺體相驗後，不排除同樣是因一氧化碳中毒而喪命。這消息不但鄰居們感傷，就讀的國小師生更是難過、遺憾，因為女童非常優秀，不但是班上模範生，更曾參加台語朗讀比賽兩度奪冠。

11歲女童離奇在家身亡，她的父親以及姑姑即便一氧化碳中毒，仍強忍不適到殯儀館配合相驗。由於女童口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈現桃紅色，不排除也是中毒導致。女童姑姑：「可能是我們那個屋內太密閉了，太晚發現了我們去醫院，然後醫院測出，也是一樣是一氧化碳中毒。」這起離奇一氧化碳中毒案，指向熱水器設置在沒有通風的陽台，導致毒氣瀰漫全家。先是離最近的女童睡午覺，卻被發現陳屍臥室。隔天一家人陸續身體不適，送醫後才發現中毒。檢測室內一氧化碳濃度高達37ppm。

女童鄰居：「吃午餐那個時候就過世了，那個女生漂漂亮亮也乖乖的。」女童是街坊鄰居口中說的漂亮乖巧的小女生，而她在校表現也相當優異，更是師長眼中的好學生。女童國小主任：「學生在學校其實算相當的認真，那跟同學在互動的情況也非常良好，也在學校榮獲好兒童的表揚。」根據了解女童一年級就是班上模範生，曾被新北市教育局公開表揚，4、5年級更展現語言天賦，參加台語朗讀比賽，拿下校內第一，連續代表學校參加全市比賽。女童國小主任：「家長的部份我們會再做一些關懷，輔導老師會開學第一天就進入班上，然後跟同學做一些心理的輔導。」

優秀乖巧的女童，還來不及長大，就被迫畫下人生的句點，家屬實在難以接受。

