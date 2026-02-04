11歲女童離奇亡！蟬聯台語朗讀冠軍 模範生疑因一氧化碳殞落

土城一處民宅，相隔14小時發生兩起一氧化碳中毒事件。（資料畫面）

新北市土城區延和路一處民宅日前發生一家七口一氧化碳中毒的意外，雖然家中七人經救治後均脫離險境，但令人最心碎的是，家中表現最優異、年僅11歲的長女，卻在家人送醫前的14小時，被發現陳屍於臥室中。校方聞訊後深感遺憾與震驚，透露該名女童不僅是年年當選的模範生，更是校內引以為傲的語文小天才。

女童生前就讀小學五年級，入學起便因表現優異、品學兼優，年年獲選為班上的模範生，學校主任感傷表示，孩子從四年級開始展露卓越的語文天賦，特別是在台語朗讀領域，連續兩年在校內比賽拔得頭籌，更代表學校出征全市比賽，在老師眼中，她是個安靜、聰穎且極具才華的孩子。校方表示，第一時間已啟動校內師生的心理輔導機制，對於痛失這名優秀的學生感到無比惋惜。

廣告 廣告

這起悲劇發生於2日下午，家屬發現平時乖巧的女童遲未起床，進門查看時發現她已口吐白沫、腹部腫脹，且出現明顯屍斑。不幸的是，在女童離世14小時後的3日凌晨，家中其餘七名成員也陸續出現頭暈不適，緊急送醫後確診為一氧化碳中毒。

警消現場檢測發現，室內一氧化碳濃度高達37ppm，經勘查，該戶人家的熱水器安裝在五樓後陽台，但該處晾掛大量衣物、通風極度不良，且熱水器緊鄰女童房間。法醫相驗發現女童屍斑呈現輕微桃紅色，懷疑死因與一氧化碳中毒有高度關聯。

女童的父親與姑姑在送醫救治後，強忍身體不適前往殯儀館處理後事，神情哀慟。鄰居透露，這戶人家平時同住8人，包括屋主夫妻與四名子女，感情和睦。新北市教育局已介入關懷，並請學校提供家屬必要的協助，希望能陪伴這家人度過最艱難的時刻。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

持足療刀追砍路人至派出所門口 黃偉哲曝「群警衝出壓制」影像

孩童吵鬧踢椅背全家遭趕下車 飯店駁「丟包」：司機記過並補償

剴剴案外案！社工陳尚潔仍不認罪 意外揪「第二名失職者」