11歲女童「叫一聲」離奇猝逝！疑染B19「蘋果病」 醫示警3類人風險高

台中一名11歲女童出現感冒、咳嗽症狀近一個月，日前與家人外出途中，突然「大叫一聲」失去意識並停止呼吸心跳，一度裝上葉克膜（ECMO）搶救，但仍因嚴重心臟衰竭宣告不治。據傳，女童檢體呈現微小病毒B19陽性( Parvovirus B19 ；簡稱B19病毒），也就是俗稱的「蘋果病」。

曾通報流感重症 檢驗結果為陰性

疾管署今（20）日證實，該名女童曾通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性，目前已進入司法相驗程序。至於外界傳出女童感染B19微小病毒，疾管署防疫醫師林詠青說明，B19微小病毒多數感染者症狀輕微，傳染途徑和呼吸道疾病類似的飛沫傳染，常見症狀為發燒、頭痛、肌肉痠痛，小朋友臉頰可能出現紅疹，成人則以關節痛為主，多半可自行痊癒。

B19恐引發心肌炎 致死率達3成

不過林詠青也指出，極少數情況下，B19微小病毒可能引發嚴重併發症，包含心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎等，其中以心肌炎最為危險，病程進展快速，致死率可達3成；此外，病毒也可能影響造血系統，造成嚴重貧血、肝衰竭等。

3類族群風險高

「蘋果病」在台灣被稱為傳染性紅斑症，高風險族群包括孕婦、慢性血液疾病患者及免疫功能低下者，由於病毒可能影響造血系統，造成嚴重貧血；免疫功能較差，感染期間較久，症狀也會比較嚴重；孕婦感染，可能則造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎。

疾管署提醒，目前微小病毒B19尚無特效藥或疫苗，預防方式與一般呼吸道傳染病相同，民眾應落實勤洗手、戴口罩，若出現持續感冒症狀、胸悶或不適，應及早就醫評估。

