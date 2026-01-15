11歲女童「大叫」猝逝！高大成揭心肌炎致命關鍵「很罕見」

即時中心／廖予瑄報導

台中市一名11歲女童日前與家人赴中國旅遊時感冒，返台後，10日時與父親駕車外出；女童途中下車買包子，並在上車後突然大叫一聲，隨即昏倒，經搶救後宣告不治。對此，法醫高大成今（15）日說明，按照女童的病史來看，死因高機率是心肌炎引發心律不整，並造成死亡；他強調，雖然感冒致死的案例很少見，但民眾仍然需要多留意自身或小孩的身體狀況，以免造成心臟驟停的危險，「感冒要休息，不可以運動。」

高大成指出，以女童的病史來看，她的死因高機率是感冒的濾過性病毒引發心肌炎，並且進一步引發心律不整，最終造成死亡，「我認為百分之99的可能是心肌炎所造成」，高直言，其實要釐清死因並不困難，只要提取女童的心臟肌肉，判斷是否有心肌炎的問題，就可以迅速分析其死因。

「醫院說她（女童）有肺水腫的情形」，高大成直指，當人類感染濾過性病毒時，病毒會透過血液循環來到心臟，並藏在心臟的肌肉裡引起發炎；心臟若發炎，將無法好好跳動，跳動速度恐怕會加快或隨便亂跳，並導致血輸送情形不良，造成心臟衰竭、血液循環衰竭，並進一步引起肺水腫。他說，肺水腫就像是將人押進水裡，致其無法呼吸、沒辦法交換氧氣，並且死亡。

高大成提到，若一般民眾感染心肌炎不嚴重的話，心跳一分鐘只會跳約120下，但是感冒後沒休息，還持續往外跑去玩，恐怕就會讓心跳達到160到180下，「心臟一分鐘跳130、140以下，還可以恢復到正常心跳速率；但超過140下的話，就很難恢復正常心跳且越跳越快。」

高大成直言，小孩子的脈搏比成年人還要快，「15秒就會跳30下」，因此一分鐘觀察下來，心跳更高達120到160、180下。他說，當心跳無法降回時，心臟會跳一跳停下來休息；在停下來期間，氧氣無法輸送，人體恐怕就會陷入昏迷，甚至死亡，「代誌就大條了。」





法醫高大成。（圖／民視新聞）





至於女童生前的驚聲尖叫，高大成則說，心肌炎導致心臟跳很快，會造成無法喘氣、不舒服的情形，雖然一般大人會表達自己的不適，但小孩子不一定會說；而猝逝的女童，就是在身體不適的當下，還試圖以大叫求救。高強調，雖然感冒死亡的案例在最近很少見，但年紀大的長者或剛出生的嬰兒仍需多加注意心肌炎的傷害，「大人們需多加留意。」

最後，高大成也提醒，「過勞不好」，雖然心肌炎不一定致命，但如果發生心肌炎時，就要好好休息、補充能量，以產生免疫力並補充氧氣，避免外出運動，「感冒時運動最不好，恐怕會導致心律不整。」



