11歲女童「大叫一聲」後猝死 高大成推測：恐心肌炎

台中市一名11歲女童日前與父親外出行經加油站加油時，在車上突然「大叫一聲」後昏迷不治。對此，法醫高大成推測，「應該99%是因為心肌炎，所造成的死亡」。

據了解，該名女童近一個多月來有感冒、咳嗽症狀，期間仍能正常生活，與家人前往大陸旅遊，返台症狀未完全痊癒。事發當天，父親開車到太平區樹德路加油站加油，女童自行下車到附近購買包子，外觀看來並無異狀。

豈料，她一上車便突然驚叫，隨即陷入昏迷，心急如焚的家屬先自行將女童送往台中市立老人復健綜合醫院急救，隨後再由救護車轉送中國醫藥大學附設兒童醫院全力搶救，最終仍宣告不治。

高大成提到，女童會大叫一聲，應該是不舒服要求救，研判是心肌炎，造成女童死亡。因女童有長期感冒病史以及肺水腫，推測疑為濾過性病毒導致心肌炎，引發心律不整與心臟驟停，透過心臟組織病理檢驗即可確認。

檢方於昨（15）日下午針對女童遺體進行解剖，法醫進行器官組織常規採樣做切片，隨後送至法醫研究所鑑定，初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，等到解剖鑑定報告出爐，會再以確切死因核發相驗屍體證明書。

