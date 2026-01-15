11歲女童「大叫一聲」成永別 昏迷3天不治身亡

女童父親將會同檢察官到殯儀館解剖相驗，釐清確切死因。（圖／東森新聞）





台中市一名11歲女童，日前才跟著家人從中國旅遊返台，10日跟著父親到一間加油站加油。女童獨自下車去買包子，回到車上後卻突然大叫一聲，隨即陷入昏迷，緊急送醫搶救仍回天乏術，於12日宣告不治。家屬悲痛不已，女童父親下午也會同檢察官到殯儀館解剖相驗，釐清確切死因。

殯儀館內，家屬情緒低落，難以接受年僅11歲的孩子，前幾天還好好的，如今卻只能在這裡送別。

家屬 vs. 記者：「那天你回去車上發生什麼事情？你買包子，接下來回車上，發生什麼事知道嗎？」

家屬全程相當低調，不願對外受訪，突如其來的噩耗，讓家屬至今仍難以接受。

東森新聞記者沈峻磊：女童在太平樹德路買包子，沒想到才一上車，就突然大叫一聲，隨即失去意識，緊急送醫後仍搶救不治身亡。

法醫高大成：「可能喘不過氣了，就啊，喘不過氣了，想求救卻沒辦法了，才喊一聲很大聲。應該我們要講，年輕人比較有活力，他不舒服就知道要求救。」

這起意外發生在10日，台中太平樹德路附近。11歲女童跟著父親到加油站，女童自己下車去買包子，回到車上後突然大叫一聲就昏迷，緊急送醫裝上葉克膜，全力搶救三天，但女童仍因腦部缺氧、肺水腫等狀況，最終宣告不治。

法醫高大成：「感冒有時候要注意心肌炎啦，很少啦，造成死亡的很少。你感冒就是你發現，怎麼心跳會跳得很快，感覺很不舒服、快喘不過氣，這就有心肌炎的可能性。」

檢警調查，女童近一個月來有感冒症狀，但生活作息一切正常，期間甚至還能和家人到中國旅遊。回台後感冒仍未痊癒，也曾出現心臟不適情形，卻沒想到會突然發生憾事。

法醫高大成：「為什麼要解剖，我想不通啦，家屬可以接受嗎？如果是醫療糾紛的話，家屬會主動要求解剖，要知道死因是什麼，我很少見啦。」

醫師分析，不排除是感染後併發心肌炎，導致心臟功能在短時間內急速惡化，進而引發休克，對年紀還小的孩子來說，殺傷力相當大。檢方與法醫相驗後，初步判斷為多重器官衰竭，並排除外力介入，待鑑定報告出爐，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。

