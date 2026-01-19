11歲女童「大叫一聲」猝逝傳驗出B19病毒 中市衛生局：未收到通報

台中11歲女童猝逝，死因仍待釐清。（示意圖，翻攝自photo AC免費圖庫）

台中一名11歲的女童咳嗽、感冒近1個月，期間還與家人到中國旅遊，返台後本月10日與父親外出買完包子，突然在車上「大叫一聲」隨即昏迷，以葉克膜搶救2天後不治。今天（19日）傳出女童體內有「微小B19病毒（Parvovirus B19）」陽性反應，台中地檢署表示尚未收到檢驗報告，死因尚待釐清，台中市政府也表示一無所悉；日前法醫解剖初判死因為「多重器官衰竭」，死因尚待釐清。

微小B19病毒會引起「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum），俗稱「蘋果病」，主要透過飛沫傳染，病患前期會有像感冒一樣發燒、咳嗽、流鼻水症狀，約5到10天後，臉部兩側面頰會出現傳染性紅斑，導致臉上紅通通。B19病毒感染高風險群為5歲到15歲，現階段沒有特效藥，都是靠休養痊癒，只有少數個案會併發暫時性關節炎。

疾管署表示，女童檢體雖已有初步結果，但最終結果將由檢察官統一發布，強調「目前已經進入司法相驗程序」。台中市衛生局則說，B19病毒非屬於法定傳染病，無需通報，至今未收到司法單位相關通報，也無從評論此一事件；寒假將至，國內及國際間持續有上呼吸道相關病毒流行，提醒市民朋友持續落實個人防疫措施。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，預防傳染性紅斑症與預防一般呼吸道感染一致，在台灣約每十幾年會有一次群聚感染，但少見流行，民眾不需過度緊張，只要有警覺，平時勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩做好預防，有症狀時就醫正確診治。





