11歲妹猛吐5次原以為腸胃炎「凌晨突癲癇眼上吊」CT一掃腦揭超致命謎團

生活中心／綜合報導

女童狂吐本以為是腸胃炎，凌晨卻突發癲癇、雙眼上吊。（示意圖／翻攝自Pexels）

一名11歲女童因反覆嘔吐且服用止吐藥無效，最初被診斷為急性腸胃炎並住院治療。未料，她於深夜突發全身性癲癇、病情急遽惡化，轉至醫學中心緊急檢查後，竟確診為出血性腦瘤（疑為星狀細胞瘤）伴隨腦疝。兒科急診醫師吳昌騰示警，女童的嘔吐症狀並非感染引起，而是顱內壓力增高刺激嘔吐中樞所發出的致命警訊，提醒臨床醫師和家長對兒童的「平凡症狀」需保持高度警覺。

兒科急診醫師吳昌騰近日在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文分享一則極具警示性的臨床案例，凸顯了兒童在表達能力不足時，嚴重疾病症狀極易與常見輕症混淆的挑戰。指出該名11歲女童最初症狀僅為單純的嘔吐超過5次，在診所服藥後未見好轉，隨後被送往鄰近醫院，經初步判斷為急性腸胃炎，並接受靜脈輸液治療。

然而，女童的病情在午夜時分急轉直下，在睡夢中突然發作癲癇，出現雙眼上吊、四肢僵硬的現象。儘管醫療團隊緊急給予靜脈抗癲癇藥物，但兩小時後女童再度發生更為劇烈的全身性強直陣攣。面對持續且無法控制的癲癇發作，第一線醫師意識到病因絕非單純腸胃炎，立即將她緊急轉送至醫學中心。

吳昌騰醫師回憶，女童隔天抵達醫學中心急診後，醫療團隊立即將診斷方向從腸胃道轉向顱內病變，但就在女童即將被送入加護病房前，其血氧飽和度急遽下降，呼吸變淺，雙側瞳孔放大且對光反射消失，顯示腦部已遭受嚴重缺氧及功能受損。緊急進行的腦部電腦斷層掃描報告隨後證實了醫生的憂慮，因為報告顯示高度懷疑為腦瘤（如星狀細胞瘤）且伴隨出血，巨大的腫塊造成明顯佔位效應，導致左側腦疝，並有阻塞性水腦的跡象。

吳昌騰總結，該女童持續的嘔吐、突發的癲癇以及生命徵象的危急，全都是由出血性腦瘤引發的顱內高壓和腦疝所導致。他也藉此案例提出三大重要警示，首先，兒童腦瘤引起的顱內高壓症狀（如噁心、嘔吐、間歇性頭痛）極易與腸胃炎、偏頭痛等常見病混淆；其次，當嘔吐症狀經標準治療後仍持續甚至惡化時，臨床上必須提高警覺；最後，許多棘手的嚴重疾病往往在深夜或凌晨爆發，第一線醫療人員必須對此類無法控制的突發症狀保持高度敏感性，預設背後可能存在不尋常的病因。

