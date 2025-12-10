「11歲小學生」偷騎父機車！闖紅燈釀直行騎士閃不及撞上。（圖／翻攝Threads:z.hannn）

高雄市一名11歲小學生於9日下午四點多放學後，偷騎父親機車外出尋找朋友，在鳳山區一處路口因看錯號誌而闖紅燈，導致與一名直行騎士相撞。雙方連人帶車倒地，機車零件散落一地，所幸雙方僅有擦挫傷無大礙。令人驚訝的是，肇事者竟是無照駕駛的國小學童，其父親可能面臨最高近4萬元的罰款。

「11歲小學生」偷騎父機車！闖紅燈釀直行騎士閃不及撞上。（圖／翻攝Threads:z.hannn）

行車紀錄器畫面記錄了整起事故過程。影片中可見一名騎士正常直行，而在待轉格內的11歲小學生突然起步闖紅燈，兩人當場相撞。小學生被撞飛到路中，驚慌地立即爬起，似乎是擔心後方車輛追撞。直行的楊姓騎士則連人帶車倒地，在地上滾了兩三圈，機車車殼碎片四散，車牌甚至被撞飛。

廣告 廣告

11歲的林姓學童偷騎父親機車，在待轉區時錯看燈號，和直行的騎士撞成一團。（圖／TVBS）

事發地點位於高雄市鳳山區一處大馬路口。據了解，這名林姓小學生向警方表示，他是在待轉時看錯號誌燈才會闖紅燈。事後調查發現，這名學童是在放學後偷騎父親的機車外出找朋友，年紀尚小就擅自騎乘機車，不僅沒有駕照，連基本的交通號誌辨識能力都不足，最終釀成事故。

鳳山分局交通分隊分隊長呂光原表示，楊男和林姓學童兩人均為擦挫傷未送醫，兩人酒測值皆為0。初步肇事原因研判為林姓學童闖紅燈，但詳細肇事原因仍需交大判定。

雖然這次撞擊力道不小，但所幸雙方只有輕微擦挫傷。據悉，林姓學童的父親完全不知情孩子偷騎車外出，事後可能面臨最高近4萬元的罰款，期望這次事故能讓這名孩子記取教訓，避免類似危險行為再度發生。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

17歲少年看日出被撞死瞬間曝光！ 父批警後知後覺

男路口左轉撞飛2高中生！「未減速未禮讓」恐罰1.8萬

16歲少年借車 載女高中生 撞分隔島釀1死

當兵歡送「衝上馬路」險被撞！ 一度無悔意喊：一次而已

